Cancela Gobierno concesiones mineras en 272 mil hectáreas

La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dio a conocer que esos terrenos serán destinados a labores de restauración.

El Gobierno federal canceló concesiones mineras sobre 272 mil hectáreas que serán recuperadas para incorporarlas a Áreas Naturales Protegidas (ANP).

“Tenemos una buena noticia y es que logramos recuperar 272 mil hectáreas para las Áreas Naturales Protegidas de concesiones mineras que han sido canceladas, se cancelaron esas concesiones y nos retornaron entonces esa tierra para las Áreas Naturales Protegidas como un proceso de restauración”, reportó.

Bárcena detalló que México cuenta actualmente con 272 Áreas Naturales Protegidas, que abarcan 99.3 millones de hectáreas.

La titular de Semarnat señaló que el Gobierno trabaja además en la restauración de 76 sitios, con una superficie de 60 mil hectáreas, en las que se utilizan 17.5 millones de plantas.

También destacó la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, acordado por México, Guatemala y Belice, que comprende 5.7 millones de hectáreas protegidas.

La funcionaria indicó que México tiene como meta cumplir con el compromiso internacional de conservar al menos 30 por ciento de su territorio terrestre y marino para 2030.

PROHIBIRÁN EXPORTAR AGUACATE DE ZONAS DEFORESTADAS

Bárcena informó que el Gobierno aplicará un mecanismo de certificación para impedir la exportación de aguacate procedente de huertas establecidas en terrenos deforestados, principalmente en Michoacán y Jalisco.

“Ya se reformó la ley forestal, ya la tenemos lista, ya tenemos la autoridad para emitir un certificado para que no se pueda exportar aguacate a ninguna parte si proviene de huertas deforestadas. Ahí sí se prohibirá la exportación”, afirmó.