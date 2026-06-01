Cancela la SRE licitación de pasaportes hasta 2030, mientras su demanda cae un 12.6%

El pasado 22 de mayo, la dependencia informó a cerca de 40 empresas interesadas que no seguirían adelante con el concurso convocado el 28 de abril, agobiada ante la gran cantidad de preguntas formuladas durante las juntas de aclaraciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) canceló la licitación para la producción del pasaporte mexicano hasta 2030, con lo que suma dos intentos fallidos para renovar este contrato.

En diciembre pasado, la SRE declaró desierta la primera licitación, luego de que solo recibió dos ofertas con múltiples defectos técnicos, que valuaron en alrededor de 4 mil 600 millones de pesos el costo de producir unos 4.7 millones de pasaportes por año.

Esta vez, los funcionarios responsables decidieron no permitir que el proceso llegara a la fase de presentación de ofertas, luego de que en varias ocasiones tuvieron que aplazar las juntas de aclaraciones para seguir respondiendo dudas de las empresas, las cuales evidenciaron lagunas en las bases del concurso.

“Es importante señalar que durante la etapa de junta de aclaraciones se recibió un total de 866 solicitudes de aclaración y 169 preguntas vinculadas con aspectos técnicos y operativos del servicio requerido, que no fueron precisados de manera detallada en cuanto a las características que deben considerar los licitantes para la elaboración de sus proposiciones”, explicó la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la SRE.

No se anunció fecha para la nueva convocatoria. Mientras tanto, es probable que el servicio se mantenga mediante ampliaciones por adjudicación directa al contrato ganado en 2019 por un consorcio encabezado por la firma francesa Thales, mismo que venció en enero.