Cancela la SRE licitación de pasaportes hasta 2030, mientras su demanda cae un 12.6%

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    Cancela la SRE licitación de pasaportes hasta 2030, mientras su demanda cae un 12.6%
    Ante la parálisis de una nueva convocatoria, la Cancillería se perfila a otorgar adjudicaciones directas a Thales para no frenar la emisión del documento, cuya demanda cayó un 12.6%. CUARTOOSCURO

Enfrento SRE caos y lagunas técnicas frenando por segunda vez la megaproducción del pasaporte mexicano hasta 2030; perfilan adjudicación directa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló la licitación para la producción del pasaporte mexicano hasta 2030, con lo que suma dos intentos fallidos para renovar este contrato.

El pasado 22 de mayo, la dependencia informó a cerca de 40 empresas interesadas que no seguirían adelante con el concurso convocado el 28 de abril, agobiada ante la gran cantidad de preguntas formuladas durante las juntas de aclaraciones.

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En diciembre pasado, la SRE declaró desierta la primera licitación, luego de que solo recibió dos ofertas con múltiples defectos técnicos, que valuaron en alrededor de 4 mil 600 millones de pesos el costo de producir unos 4.7 millones de pasaportes por año.

Esta vez, los funcionarios responsables decidieron no permitir que el proceso llegara a la fase de presentación de ofertas, luego de que en varias ocasiones tuvieron que aplazar las juntas de aclaraciones para seguir respondiendo dudas de las empresas, las cuales evidenciaron lagunas en las bases del concurso.

“Es importante señalar que durante la etapa de junta de aclaraciones se recibió un total de 866 solicitudes de aclaración y 169 preguntas vinculadas con aspectos técnicos y operativos del servicio requerido, que no fueron precisados de manera detallada en cuanto a las características que deben considerar los licitantes para la elaboración de sus proposiciones”, explicó la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la SRE.

No se anunció fecha para la nueva convocatoria. Mientras tanto, es probable que el servicio se mantenga mediante ampliaciones por adjudicación directa al contrato ganado en 2019 por un consorcio encabezado por la firma francesa Thales, mismo que venció en enero.

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El interés de los mexicanos por obtener su pasaporte presenta una marcada tendencia a la baja. Entre 2022 y 2024, el promedio anual fue de 5 millones 323 mil emitidos, pero la producción ha ido bajando año con año, y en 2025 solo se emitieron 4 millones 715 mil, un 9 por ciento menos que en 2024 y un 12.6 por ciento menos que en 2022.

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