Confirma Sheinbaum que acudirá a la final del Mundial en Nueva York
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La mandataria informó que fue invitada por Donald Trump para ver el encuentro entre España y Argentina
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York para asistir a la final del Mundial entre Argentina y España.
Así lo confirmó la mandataria en entrevista, luego de informar que fue invitada por su par Donald Trump para ver el encuentro.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/representante-comercial-de-estados-unidos-vendra-a-reunion-del-t-mec-en-cdmx-se-reunira-con-sheinbaum-BG22247262
“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos.
“Va a estar también el Primer Ministro Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalles. Ya apartamos los boletos. Bueno, mañana grabamos un mensaje para informar con más detalles”, declaró.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-coordina-aduanas-de-mexico-con-cbp-de-estados-unidos-para-aminorar-huachicoleo-en-la-frontera-comun-NG22248225