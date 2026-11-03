Cannabis en redes sociales: procesan a tres influencers por promocionar marihuana en Sonora

La promoción de productos derivados del cannabis en redes sociales llevó a tres influencers ante la justicia en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres jóvenes señalados por difundir contenido relacionado con el consumo de marihuana a través de Facebook.

Los imputados fueron identificados como Azlán “N”, alias “El Azlán”, de 20 años; Julián “N”, conocido como “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22 años.

Los tres enfrentan una investigación por su probable responsabilidad en el delito de apología de un delito y de un vicio, derivado de la difusión de material audiovisual en el que presuntamente promovían sustancias y productos relacionados con el cannabis.

¿POR QUÉ VINCULARON A PROCESO A LOS TRES INFLUENCERS?

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos están relacionados con una grabación publicada en Facebook el pasado 29 de agosto.

En el video, los jóvenes habrían realizado expresiones de aprobación sobre el consumo de marihuana, mientras mostraban y compartían distintos artículos identificados con una marca comercial.

Entre los productos exhibidos se encontraban cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con marihuana.

La investigación ministerial señala que tanto los comentarios como la exhibición y entrega de estos artículos podrían constituir actos de promoción pública de conductas relacionadas con narcóticos.

La autoridad también consideró que el contenido difundido en plataformas digitales tenía la posibilidad de llegar a un número indeterminado de usuarios.

¿QUÉ MEDIDAS CAUTELARES IMPUSIERON A LOS INFLUENCERS?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba para respaldar la imputación y solicitar que los tres señalados fueran vinculados a proceso.

Después de escuchar los argumentos de las partes, un Juez de Control determinó continuar el procedimiento penal en su contra.

Como parte de las medidas cautelares, se establecieron las siguientes condiciones:

- Presentarse semanalmente ante el Juez.

- Entregar una garantía económica individual.

- No salir del estado de Sonora sin autorización judicial.

- Suspender temporalmente las actividades relacionadas con la promoción de la marca involucrada.

Estas medidas deberán cumplirse durante el desarrollo del proceso, mientras se determina la situación jurídica de los imputados.