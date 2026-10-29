Caos en Matamoros por detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”

Autoridades federales capturaron este jueves a Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “ El Contador ” . Cárdenas operaba como uno de los mandos principales del Cártel del Golfo en la región fronteriza.

Agentes federales desplegaron un operativo en Matamoros para arrestar al sospechoso. Inmediatamente después de la captura, los efectivos sacaron al detenido de la ciudad y lo entregaron a las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal.

GRUPOS ARMADOS QUEMAN VEHÍCULOS Y TAPAN AVENIDAS

Grupos armados reaccionaron a la captura con balaceras y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad. A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos donde se observan autobuses de transporte y camiones de carga incendiados para bloquear el paso de los policías.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó cierres de tránsito en al menos 8 avenidas importantes, incluyendo:

Avenida Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala.

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil.

Pedro Cárdenas y Agapito González.

Avenida 12 de Marzo y Constituyentes.