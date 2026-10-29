Caos en Matamoros por detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”
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Fuerzas federales capturan a líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas; se registran enfrentamientos y vehículos incendiados.
Autoridades federales capturaron este jueves a Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Cárdenas operaba como uno de los mandos principales del Cártel del Golfo en la región fronteriza.
Agentes federales desplegaron un operativo en Matamoros para arrestar al sospechoso. Inmediatamente después de la captura, los efectivos sacaron al detenido de la ciudad y lo entregaron a las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal.
GRUPOS ARMADOS QUEMAN VEHÍCULOS Y TAPAN AVENIDAS
Grupos armados reaccionaron a la captura con balaceras y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad. A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos donde se observan autobuses de transporte y camiones de carga incendiados para bloquear el paso de los policías.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó cierres de tránsito en al menos 8 avenidas importantes, incluyendo:
Avenida Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala.
Sendero Nacional y Emilio Portes Gil.
Pedro Cárdenas y Agapito González.
Avenida 12 de Marzo y Constituyentes.
AUTORIDADES PIDEN A LA POBLACIÓN MANTENERSE EN RESGUARDO
Policías, militares y elementos de la Guardia Nacional patrullan las calles para liberar las avenidas y recuperar el control. La Vocería de Seguridad recomendó a los habitantes quedarse en casa, evitar las zonas de peligro y usar rutas alternativas si necesitan salir.
NOTICIAS RECIENTES
El despliegue violento no se limitó únicamente a Matamoros. La Vocería de Seguridad y reportes locales informaron sobre el cierre de vialidades en el municipio de Río Bravo, en las zonas tales como:
Calle Francisco I Madero y Constitución
La autopista a la altura del caracol de Palo Blanco
Accesos a la Caseta de Nuevo Profeso.