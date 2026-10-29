Caos en Matamoros por detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”

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México
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    Caos en Matamoros por detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”
    Axel Cárdenas, líder del Cártel del Gofo es capturado en Matamoros. X

Fuerzas federales capturan a líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas; se registran enfrentamientos y vehículos incendiados.

Autoridades federales capturaron este jueves a Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador. Cárdenas operaba como uno de los mandos principales del Cártel del Golfo en la región fronteriza.

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Agentes federales desplegaron un operativo en Matamoros para arrestar al sospechoso. Inmediatamente después de la captura, los efectivos sacaron al detenido de la ciudad y lo entregaron a las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal.

GRUPOS ARMADOS QUEMAN VEHÍCULOS Y TAPAN AVENIDAS

Grupos armados reaccionaron a la captura con balaceras y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad. A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos donde se observan autobuses de transporte y camiones de carga incendiados para bloquear el paso de los policías.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó cierres de tránsito en al menos 8 avenidas importantes, incluyendo:

Avenida Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala.

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil.

Pedro Cárdenas y Agapito González.

Avenida 12 de Marzo y Constituyentes.

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AUTORIDADES PIDEN A LA POBLACIÓN MANTENERSE EN RESGUARDO

Policías, militares y elementos de la Guardia Nacional patrullan las calles para liberar las avenidas y recuperar el control. La Vocería de Seguridad recomendó a los habitantes quedarse en casa, evitar las zonas de peligro y usar rutas alternativas si necesitan salir.

NOTICIAS RECIENTES

El despliegue violento no se limitó únicamente a Matamoros. La Vocería de Seguridad y reportes locales informaron sobre el cierre de vialidades en el municipio de Río Bravo, en las zonas tales como:

Calle Francisco I Madero y Constitución

La autopista a la altura del caracol de Palo Blanco

Accesos a la Caseta de Nuevo Profeso.

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CÁRTEL DEL GOLFO

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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