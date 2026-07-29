Karely Ruiz: reportan intento de secuestro; roban efectivo, joyas y agreden a su esposo en Nuevo León

Las autoridades de Nuevo León investigan un presunto asalto ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el domicilio de la influencer y creadora de contenido para adultos Karely Ruiz, ubicado en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza. En un primer momento trascendió que un grupo de hombres armados habría intentado privar de la libertad a la influencer; sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un robo en el que los responsables sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor antes de huir del lugar.

PRIMERAS INVESTIGACIONES APUNTAN A UN ROBO De acuerdo con los primeros reportes compartidos por medios de comunicación, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada de este miércoles. Las investigaciones preliminares señalan que los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, además de joyería y otros artículos de valor. También se reportó que el esposo de Karely Ruiz fue agredido físicamente durante el asalto. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

FAMILIA LLAMÓ AL 9-1-1 TRAS ESCUCHAR RUIDOS Según la información disponible, Karely Ruiz y su familia solicitaron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1 después de escuchar ruidos dentro de la propiedad. Los primeros reportes indican que la llegada de los cuerpos de seguridad pudo haber alertado a los presuntos responsables, quienes abandonaron el lugar antes de ser detenidos.

FISCALÍA REALIZA LAS INVESTIGACIONES Tras el reporte, la vivienda permaneció acordonada y bajo resguardo de elementos de la policía municipal, mientras se esperaba el arribo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar el monto total de lo robado.

NO HAY POSTURA OFICIAL DE KARELY RUIZ Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Karely Ruiz no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Tampoco la Fiscalía General del Estado de Nuevo León ni otras autoridades han difundido un comunicado oficial con información adicional sobre el avance de las investigaciones. Con información en proceso...