Karely Ruiz: reportan intento de secuestro; roban efectivo, joyas y agreden a su esposo en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Karely Ruiz: reportan intento de secuestro; roban efectivo, joyas y agreden a su esposo en Nuevo León
    La Fiscalía de Nuevo León investiga el asalto a la vivienda de Karely Ruiz, donde fueron robados dinero, joyas y otros objetos; su esposo fue agredido.

Autoridades investigan presunto asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León; los responsables habrían robado dinero, joyas y otros objetos de valor

Las autoridades de Nuevo León investigan un presunto asalto ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el domicilio de la influencer y creadora de contenido para adultos Karely Ruiz, ubicado en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En un primer momento trascendió que un grupo de hombres armados habría intentado privar de la libertad a la influencer; sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un robo en el que los responsables sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor antes de huir del lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/muere-la-influencer-adriana-garcia-se-habria-sometido-a-cirugia-estetica-en-culiacan-LF22360784

PRIMERAS INVESTIGACIONES APUNTAN A UN ROBO

De acuerdo con los primeros reportes compartidos por medios de comunicación, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada de este miércoles.

Las investigaciones preliminares señalan que los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, además de joyería y otros artículos de valor. También se reportó que el esposo de Karely Ruiz fue agredido físicamente durante el asalto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

FAMILIA LLAMÓ AL 9-1-1 TRAS ESCUCHAR RUIDOS

Según la información disponible, Karely Ruiz y su familia solicitaron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1 después de escuchar ruidos dentro de la propiedad.

Los primeros reportes indican que la llegada de los cuerpos de seguridad pudo haber alertado a los presuntos responsables, quienes abandonaron el lugar antes de ser detenidos.

FISCALÍA REALIZA LAS INVESTIGACIONES

Tras el reporte, la vivienda permaneció acordonada y bajo resguardo de elementos de la policía municipal, mientras se esperaba el arribo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar el monto total de lo robado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/arrestan-a-los-influencers-andrew-y-tristan-tate-por-casos-de-delitos-sexuales-en-reino-unido-AF22272727

NO HAY POSTURA OFICIAL DE KARELY RUIZ

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Karely Ruiz no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Tampoco la Fiscalía General del Estado de Nuevo León ni otras autoridades han difundido un comunicado oficial con información adicional sobre el avance de las investigaciones.

Con información en proceso...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Secuestros
Influencers

Localizaciones


Nuevo León

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La ciudad es uno de las localidades con mayor incremento en los últimos cinco años.

Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales
La hermandad de Saltillo y Austin escalará también a vínculos para promocionar el turismo y el vino.

Sister Wineries convertirá hermandad entre Saltillo y Austin en puente para el turismo y el vino
El proceso de venta de los activos es seguido con atención por miles de trabajadores y acreedores.

Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre
Cuando más lo necesitaba, Saraperos encontró su mejor versión y arrolló a Rieleros en el arranque de una serie decisiva.

Con noche de Oscar Colás, Saraperos arrolla a Rieleros en Saltillo
Historia. Con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Sadie Sink, la nueva entrega busca marcar el inicio de una etapa diferente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega a los cines con la misión de abrir una nueva etapa para Marvel
La resolución se emitió tras varios días de audiencia y permitirá que continúe la investigación complementaria del caso.

Caso Dafne: Danna Yanina “N” es vinculada a proceso por presunto feminicidio
En contraste, se han intensificado las protestas de aspirantes que exigen que se reponga el examen.

Exigen admitidos respetar sus inscripciones en la UNAM
A nueve días del inicio formal de clases, el organismo fue encomendado a otorgar una ruta a seguir para avanzar con los procesos de nuevo ingreso.

Promete UNAM emitir recomendación esta semana sobre ingreso 2026