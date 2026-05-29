Captan a senador Enrique Inzunza en graduación en Culiacán

El sinaloense, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, aseguró ayer que se encontraba en el Senado, en donde presentó su solicitud de licencia.

El senador de Sinaloa con licencia, Enrique Inzunza (Morena), fue visto el jueves en Culiacán, durante la graduación de uno de sus hijos, egresado de la Prepa Tec, dio a conocer el semanario RíoDoce.

“ Me encuentro en la CDMX, en el Senado, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso” , escribió en sus redes sociales hacia 12:39 horas de este jueves.

Sin embargo, durante el jueves no se le vio en la Cámara alta ni en sus oficinas.

El semanario sinaloense publicó fotografías de Inzunza entre los asistentes a la graduación de la generación 2023-2026, que arrancó a las 20:00 horas del jueves.

De acuerdo con RíoDoce, el legislador con licencia se negó a dar declaraciones porque se encontraba “en un evento familiar”.

Aunque Inzunza aseguró que se encontraba en la Cámara Alta, no hay registro de que haya ingresado al recinto, ni de que acudiera a su oficina.

Para solicitar licencia, el Reglamento del Senado solo obliga a presentar un escrito con firma autógrafa, el cual puede ser entregado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por conducto de un auxiliar.

Inzunza añadió en su publicación en redes sociales que seguiría los trabajos legislativos de comisiones y del pleno, en respaldo a su bancada, para aportar opiniones y argumentos.

Sin embargo, los trabajos legislativos se extendieron durante toda la noche y madrugada de este jueves cuando él ya se encontraba en la graduación de su hijo.

Para relevarlo en su escaño, entró Omar López Campos, quien solicitó licencia de dos días a su cargo como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa y quien es considerado un cercano operador del Gobernador con licencia Rubén Rocha, también señalado por autoridades estadounidenses.

Cuando López Campos ingresó al pleno, lo hizo junto con varios senadores.