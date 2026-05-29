Captan a senador Enrique Inzunza en graduación en Culiacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Captan a senador Enrique Inzunza en graduación en Culiacán
    Al mediodía, Inzunza había publicado en sus redes sociales encontrarse en la Ciudad de México. CUARTOSCURO

El semanario RíoDoce publicó videos en los que se observa al senador, acusado por EU de nexos con el narco, en ceremonia de graduación de uno de sus hijos

El senador de Sinaloa con licencia, Enrique Inzunza (Morena), fue visto el jueves en Culiacán, durante la graduación de uno de sus hijos, egresado de la Prepa Tec, dio a conocer el semanario RíoDoce.

El sinaloense, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, aseguró ayer que se encontraba en el Senado, en donde presentó su solicitud de licencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-mas-de-un-millon-de-litros-de-posible-hidrocarburo-en-operativo-de-la-fgr-y-sspc-en-nuevo-leon-BA21032074

Me encuentro en la CDMX, en el Senado, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”, escribió en sus redes sociales hacia 12:39 horas de este jueves.

Sin embargo, durante el jueves no se le vio en la Cámara alta ni en sus oficinas.

El semanario sinaloense publicó fotografías de Inzunza entre los asistentes a la graduación de la generación 2023-2026, que arrancó a las 20:00 horas del jueves.

De acuerdo con RíoDoce, el legislador con licencia se negó a dar declaraciones porque se encontraba “en un evento familiar”.

Aunque Inzunza aseguró que se encontraba en la Cámara Alta, no hay registro de que haya ingresado al recinto, ni de que acudiera a su oficina.

Para solicitar licencia, el Reglamento del Senado solo obliga a presentar un escrito con firma autógrafa, el cual puede ser entregado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por conducto de un auxiliar.

Inzunza añadió en su publicación en redes sociales que seguiría los trabajos legislativos de comisiones y del pleno, en respaldo a su bancada, para aportar opiniones y argumentos.

Sin embargo, los trabajos legislativos se extendieron durante toda la noche y madrugada de este jueves cuando él ya se encontraba en la graduación de su hijo.

Para relevarlo en su escaño, entró Omar López Campos, quien solicitó licencia de dos días a su cargo como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa y quien es considerado un cercano operador del Gobernador con licencia Rubén Rocha, también señalado por autoridades estadounidenses.

Cuando López Campos ingresó al pleno, lo hizo junto con varios senadores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política México
Gobierno

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La plaga de siempre

La plaga de siempre
NosotrAs: Donde el amor deja de parecerse al miedo

NosotrAs: Donde el amor deja de parecerse al miedo
La Cámara Alta avaló cambios constitucionales que permitirían invalidar elecciones si se comprueba intervención extranjera.

Senado aprueba reforma de Sheinbaum para anular elecciones por intervención extranjera
Esta situación la están padeciendo estaciones de Puebla, Michoacán, Jalisco, Puebla y Tamaulipas.

Sufren desabasto de combustibles diversas entidades de México
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
Si buscas mejorar el monto de tu jubilación bajo la Ley 73, cotizar en la Modalidad 40 te costará el 14.438% de tu salario registrado este año.

Modalidad 40 IMSS 2026: Descubre cuánto te cuesta mejorar tu pensión este año
Promesa. Miles de fanáticos mexicanos esperan el regreso de Maroon 5 tras sus recientes presentaciones en festivales del país.

¡A sacar los ahorros! Confirma Maroon 5 conciertos en Monterrey y CDMX; ¿estarán en Saltillo?
TUDN llevará a YouTube el partido inaugural entre México y Sudáfrica del Mundial 2026, una decisión que marca un cambio importante en la forma de consumir futbol a nivel global.

¡Podrás ver el México vs Sudáfrica en YouTube!... TUDN transmitirá gratis el partido inaugural del Mundial 2026