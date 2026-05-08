Cae ‘El Galleta’, presunto jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en Michoacán

CDMX.-Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán capturó en el municipio de Pátzcuaro a Jorge “N”, alias “El Galleta”, identificado como presunto jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en la Región Lacustre y Apatzingán. La detención ocurrió tras una serie de operativos desplegados por el hallazgo de nueve personas asesinadas el pasado lunes, derivado de la pugna territorial entre células templarias y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Torres Piña, fiscal estatal, confirmó que el detenido ya se encuentra a disposición de las autoridades ministeriales y que su captura permitió la ejecución de diversos cateos durante la madrugada de este viernes. ”Sí, fue consignado ante nosotros este personaje, estamos ahí en la revisión de datos. Se hicieron algunos cateos, de las primeras investigaciones se está trabajando y yo creo que les podemos informar ya más a detalle o por la noche o en la mañana porque estos cateos se hicieron en la madrugada, temprano”, apuntó abordado por periodistas.

”La detención de este responsable territorial de la zona de Pátzcuaro nos obliga a estar pendientes de las reacciones que pueda haber”, sostuvo el funcionario al informar sobre el reforzamiento de la seguridad ante posibles represalias. SE OFRECÍA RECOMPENSA DE 100 MIL PESOS A Jorge “N”, también apodado “El Popeye”, se le vincula con el cobro de cuotas a productores de limón y comerciantes de la zona de Tierra Caliente, además de contar con una orden de aprehensión vigente en Puebla por el delito de homicidio. ”Recuerden que esta es una zona donde había mucho pleito y conflicto entre estos dos grupos”, comentó Torres Piña.

El presunto jefe criminal operaba bajo las órdenes de Mario Alberto Álvarez Espinoza, alias “El Metro”, un objetivo prioritario por quien la fiscalía michoacana ofrece una recompensa de 100 mil pesos. “EL GALLETA” FUE CAPTURADO EN 2017 Registros judiciales indican que el imputado ya había sido capturado en el año 2017 por delitos federales, sin que se precisaran los detalles sobre cómo recuperó su libertad para retomar sus actividades delictivas en la entidad. Corporaciones estatales y federales mantienen vigilancia especial en los municipios colindantes al Lago de Pátzcuaro para evitar nuevos brotes de violencia tras la desarticulación de esta estructura operativa.

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