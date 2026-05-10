Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León
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Elementos de la Marina realizaron el operativo vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos
Personal de la Secretaría de Marina catearon un inmueble presuntamente relacionado con el empresario Roberto Blanco Cantú, apodado “El Señor de los Buques”, en la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
De acuerdo con fuentes extraoficiales el operativo, realizado la mañana de este domingo por la Fiscalía General de la República, está vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos y se suma a otros dos implementados el sábado pasado en la ciudad de Monterrey.
La indagatoria se realizó en una propiedad ubicada en la Avenida Gómez Morín, a la altura del Sector Mexicano, próximo a la Calle Uxmal, en la zona sampetrina.
Si bien hasta ahora no hay un parte oficial, ni se han dado a conocer detalles precisos del operativo, trascendió que el objetivo está centrado en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México, operada desde este municipio regiomontano.
VÍNCULOS CON EMPRESAS DEDICADAS A LA LOGÍSTICA
De acuerdo con investigaciones previas, Blanco Cantú, originario de Ciudad Victoria, estaría relacionado con empresas dedicadas al transporte y logística, tales como Montimex, Autolíneas Roca y Mefra Fletes.
Las investigaciones se orientan a que esta red empresarial presuntamente recurría al uso de buques tanque, así como compañías fachada, para introducir millones de litros de diesel al país mediante mecanismos de importación sin regulación oficial.
A su vez, investigaciones previas, señalan a Blanco Cantú como el responsable de dirigir dichas operaciones desde las oficinas ubicadas en el piso 50 del complejo Metropolitan Center, en el municipio de San Pedro.
BLANCO CANTÚ CUENTA CON ANTECEDENTES
El empresario tiene en su haber investigaciones federales por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, además de haber sido mencionado en reportes vinculados a una presunta red de corrupción aduanal y de huachicol fiscal en la que además aparecen señalados otros empresarios.
En estos vínculos también destaca la inclusión de Andrés Manuel López Beltrán (‘Andy’) y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro de un recurso de amparo promovido en 2025 junto a otras personas vinculadas a la investigación federal.
Con información de ABC Noticias.