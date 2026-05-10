Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León
    El empresario tiene en su haber investigaciones federales por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Cortesía

Elementos de la Marina realizaron el operativo vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos

Personal de la Secretaría de Marina catearon un inmueble presuntamente relacionado con el empresario Roberto Blanco Cantú, apodado “El Señor de los Buques”, en la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con fuentes extraoficiales el operativo, realizado la mañana de este domingo por la Fiscalía General de la República, está vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos y se suma a otros dos implementados el sábado pasado en la ciudad de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-amnistia-internacional-proteccion-para-madres-buscadoras-ante-crisis-de-desaparecidos-en-mexico-DE20602980

La indagatoria se realizó en una propiedad ubicada en la Avenida Gómez Morín, a la altura del Sector Mexicano, próximo a la Calle Uxmal, en la zona sampetrina.

Si bien hasta ahora no hay un parte oficial, ni se han dado a conocer detalles precisos del operativo, trascendió que el objetivo está centrado en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México, operada desde este municipio regiomontano.

VÍNCULOS CON EMPRESAS DEDICADAS A LA LOGÍSTICA

De acuerdo con investigaciones previas, Blanco Cantú, originario de Ciudad Victoria, estaría relacionado con empresas dedicadas al transporte y logística, tales como Montimex, Autolíneas Roca y Mefra Fletes.

Las investigaciones se orientan a que esta red empresarial presuntamente recurría al uso de buques tanque, así como compañías fachada, para introducir millones de litros de diesel al país mediante mecanismos de importación sin regulación oficial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ganan-con-gaschicol-22-mdp-al-dia-FO20591895

A su vez, investigaciones previas, señalan a Blanco Cantú como el responsable de dirigir dichas operaciones desde las oficinas ubicadas en el piso 50 del complejo Metropolitan Center, en el municipio de San Pedro.

BLANCO CANTÚ CUENTA CON ANTECEDENTES

El empresario tiene en su haber investigaciones federales por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, además de haber sido mencionado en reportes vinculados a una presunta red de corrupción aduanal y de huachicol fiscal en la que además aparecen señalados otros empresarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-socio-de-centro-nocturno-solid-gold-tras-vincularlo-a-la-trata-de-personas-FP20589378

En estos vínculos también destaca la inclusión de Andrés Manuel López Beltrán (‘Andy’) y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro de un recurso de amparo promovido en 2025 junto a otras personas vinculadas a la investigación federal.

Con información de ABC Noticias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contrabando
Huachicol

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
San Pedro Garza

Organizaciones


Semar

Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

Selección de los editores
Senadores de la bancada tricolor subrayaron que las madres buscadoras enfrentan violencia, indiferencia institucional y abandono gubernamental. FOTO: Cuartoscuro

Propone PRI la incorporación de madres buscadoras en la CNDH
La AI destacó que las colectivas de búsqueda han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas de las autoridades.

Exige Amnistía Internacional protección para madres buscadoras ante crisis de desaparecidos en México
Elementos de la Policía Estatal y del Ejército que fueron alertados de un ataque a balazos en la colonia Nueva Galicia se desplazaron a ese punto.

Asesinan a cuatro personas durante el Día de las Madres en Sinaloa

El 25 de septiembre de 2025, Leyla Montserrat Lares Becerra, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora; ahora, su madre Carmen Becerra se convirtió en víctima de desplazamiento.

Impulsan ‘Ley Leyla’ contra menores que cometan feminicidio
“Las mamás damos todo por nuestros hijos”, dijo la presidenta al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores.

‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora
Roxana ‘N’, madre de Vicente, el menor que murió por un golpe de calor al ser olvidado dentro de una camioneta durante más de 12 horas en Mexicali, Baja California, fue vinculada a proceso.

Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ por muerte de Vicente, su hijo, al interior de su auto en Mexicali
Desembarco del crucero MV Hondius

Comienza desembarco del crucero MV Hondius, tras brote de hantavirus
Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinera Buc-ee's de Johnstown, Colorado.

EU evalúa suspender el impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán