Catean residencia del ‘Señor de los Buques’ en San Pedro, Nuevo León

Personal de la Secretaría de Marina catearon un inmueble presuntamente relacionado con el empresario Roberto Blanco Cantú, apodado “El Señor de los Buques”, en la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León .

De acuerdo con fuentes extraoficiales el operativo, realizado la mañana de este domingo por la Fiscalía General de la República, está vinculado con una investigación relacionada con el contrabando de hidrocarburos y se suma a otros dos implementados el sábado pasado en la ciudad de Monterrey.

La indagatoria se realizó en una propiedad ubicada en la Avenida Gómez Morín, a la altura del Sector Mexicano, próximo a la Calle Uxmal, en la zona sampetrina.

Si bien hasta ahora no hay un parte oficial, ni se han dado a conocer detalles precisos del operativo, trascendió que el objetivo está centrado en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México, operada desde este municipio regiomontano.

VÍNCULOS CON EMPRESAS DEDICADAS A LA LOGÍSTICA

De acuerdo con investigaciones previas, Blanco Cantú, originario de Ciudad Victoria, estaría relacionado con empresas dedicadas al transporte y logística, tales como Montimex, Autolíneas Roca y Mefra Fletes.

Las investigaciones se orientan a que esta red empresarial presuntamente recurría al uso de buques tanque, así como compañías fachada, para introducir millones de litros de diesel al país mediante mecanismos de importación sin regulación oficial.