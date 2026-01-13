Capturan a Lesli Valeri ‘N’, Bryan ‘N’ y a otros cuatro miembros del Tren de Aragua en CDMX
Lesli Valeri “N” y Bryan “N”, son señalados por autoridades como piezas clave en una red ligada a extorsión, trata de personas y tráfico de drogas
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes sobre la detención de seis personas identificadas como presuntos integrantes de la organización criminal de origen venezolano conocida como Tren de Aragua, durante un operativo realizado en la Ciudad de México.
Entre las personas detenidas se encuentran Lesli Valeri “N” y Bryan “N”, quienes, de acuerdo con las autoridades, ocupaban posiciones clave dentro de la estructura de esta red delictiva vinculada con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.
A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch señaló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
CAEN LESLI VALERI ‘N’ Y BRYAN ‘N’, MIEMBROS DEL ‘TREN DE ARAGUA’
En su mensaje, el funcionario detalló que Lesli Valeri “N” es señalada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.
En el mismo operativo fue detenido Bryan “N”, identificado como operador financiero de la organización, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.
“También fue detenido Bryan “N”, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada”, finalizó García Harfuch.
INVESTIGACIÓN SOBRE RED DELICTIVA CON PRESENCIA INTERNACIONAL DERIVA EN LA CAPTURA DE 6 MIEMBROS
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado en el que amplió la información sobre el despliegue que permitió las detenciones.
De acuerdo con la dependencia federal, la operación se derivó de líneas de investigación relacionadas con una organización criminal trasnacional dedicada a actividades como extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Como parte de esas indagatorias, los agentes de seguridad identificaron diversos domicilios vinculados con una mujer señalada como responsable del cobro por explotación sexual, la distribución de drogas y el control de mujeres víctimas, además de servir como enlace con una organización delictiva local.
A partir de esa información, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, con el fin de reunir datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un juez de control. Con base en estos elementos, la autoridad judicial otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.
DETIENEN A LESLI ‘N’, SEÑALADA DE EXTORSIÓN, NARCOMENUDEO Y TRATA DE PERSONAS
Mediante un despliegue coordinado entre fuerzas federales y locales, los elementos de seguridad catearon dos viviendas en la colonia Valle Gómez, donde fue detenida Lesli “N” junto con otras cuatro personas.
Durante estas diligencias, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta que contenía una relación de nombres presuntamente vinculados con el cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad.
La SSPC indicó que estos indicios forman parte de la carpeta de investigación abierta por los delitos que se imputan a los detenidos y que están relacionados con las actividades de la organización Tren de Aragua en territorio mexicano.
DETIENEN A BRYAN ‘N’, OPERADOR FINANCIERO DEL TREN DE ARAGUA
Como parte de la misma investigación, en la alcaldía Iztapalapa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, identificado por las autoridades como operador financiero de la organización trasnacional.
Según la información oficial, este sujeto era el encargado de facilitar y proporcionar inmuebles para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como de mujeres de nacionalidad extranjera que presuntamente eran víctimas de los delitos investigados.
Las autoridades señalaron que Bryan “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por trata de personas y delincuencia organizada, la cual fue ejecutada como parte del despliegue realizado en la capital del país.
AUTORIDADES ASEGURAN INMUEBLES UTILIZADOS POR MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA
Tras las detenciones, a las seis personas se les leyeron sus derechos conforme a la ley y fueron puestas, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica. En tanto, los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial, como parte del procedimiento legal.
La SSPC precisó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas de carácter trasnacional que operan en México y que tienen vínculos con redes criminales de otros países.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS
Además de las detenciones realizadas en la Ciudad de México, las autoridades informaron que se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada. Cuatro de estas órdenes fueron ejecutadas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la capital del país.
Otra orden fue cumplimentada en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla, mientras que una más se ejecutó en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit.
Las autoridades federales y locales indicaron que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes y redes de apoyo de la organización Tren de Aragua en México, así como para integrar las carpetas correspondientes ante las instancias judiciales.