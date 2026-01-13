Capturan a Lesli Valeri ‘N’, Bryan ‘N’ y a otros cuatro miembros del Tren de Aragua en CDMX

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes sobre la detención de seis personas identificadas como presuntos integrantes de la organización criminal de origen venezolano conocida como Tren de Aragua, durante un operativo realizado en la Ciudad de México. Entre las personas detenidas se encuentran Lesli Valeri “N” y Bryan “N”, quienes, de acuerdo con las autoridades, ocupaban posiciones clave dentro de la estructura de esta red delictiva vinculada con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch señaló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch CAEN LESLI VALERI ‘N’ Y BRYAN ‘N’, MIEMBROS DEL ‘TREN DE ARAGUA’ En su mensaje, el funcionario detalló que Lesli Valeri “N” es señalada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local. “Entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.” En el mismo operativo fue detenido Bryan “N”, identificado como operador financiero de la organización, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada. “También fue detenido Bryan “N”, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada”, finalizó García Harfuch.

INVESTIGACIÓN SOBRE RED DELICTIVA CON PRESENCIA INTERNACIONAL DERIVA EN LA CAPTURA DE 6 MIEMBROS Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado en el que amplió la información sobre el despliegue que permitió las detenciones. De acuerdo con la dependencia federal, la operación se derivó de líneas de investigación relacionadas con una organización criminal trasnacional dedicada a actividades como extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Como parte de esas indagatorias, los agentes de seguridad identificaron diversos domicilios vinculados con una mujer señalada como responsable del cobro por explotación sexual, la distribución de drogas y el control de mujeres víctimas, además de servir como enlace con una organización delictiva local. A partir de esa información, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, con el fin de reunir datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un juez de control. Con base en estos elementos, la autoridad judicial otorgó las órdenes para intervenir los domicilios. DETIENEN A LESLI ‘N’, SEÑALADA DE EXTORSIÓN, NARCOMENUDEO Y TRATA DE PERSONAS Mediante un despliegue coordinado entre fuerzas federales y locales, los elementos de seguridad catearon dos viviendas en la colonia Valle Gómez, donde fue detenida Lesli “N” junto con otras cuatro personas. “Resultado de líneas de investigación sobre una organización delictiva trasnacional dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.” Durante estas diligencias, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta que contenía una relación de nombres presuntamente vinculados con el cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad. La SSPC indicó que estos indicios forman parte de la carpeta de investigación abierta por los delitos que se imputan a los detenidos y que están relacionados con las actividades de la organización Tren de Aragua en territorio mexicano.