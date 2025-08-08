Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue ejecutado el lunes pasado en Reynosa, investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, a raíz de una denuncia presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) estatal. Fue en el mes de mayo cuando el director jurídico del PAN Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, confirmó que fue presentada una denuncia contra Tania Gisela Contreras López, Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño, ante la FGR por los posibles delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, y los que resulten; de la cual se ha descubierto que quedó registro en la carpeta de investigación la intervención de Vásquez Reyna en el caso.

El director jurídico del PAN Tamaulipas explicó ante el medio de comunicación El Universal que también se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral, "a efecto de que ellos realicen lo conducente en el ámbito de sus atribuciones e investiguen la conformación del Tribunal". En las denuncias que presentó el PAN Tamaulipas aportaron diversas publicaciones de diversos medios de comunicación, en donde describen diferentes señalamientos contra la entonces candidata a magistrada Tania Contreras. En una parte de la denuncia que presentó Acción Nacional ante la FGR se indica que el Pleno del Tribunal Electoral local está compuesto por cinco personas, "cuatro de las cuales tienen vínculos directos con Tania Contreras López. No solo eso, dos miembros del Tribunal, Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño, no han sido ratificados por el Senado de la República y fueron nombrados ilegalmente como magistrados".

Esto fue descubierto cuando medios de comunicación obtuvieron documentos donde señalan que Vásquez Reyna investigaba el caso de denuncia contra la Tania Contreras y Juan Carlos Madero Larios, así lo consta la carpeta de investigación FED/TAMP/REY/0000954/2025, con fecha de inicio el 26 de abril de 2025. En la acusación se señala que Tania Contreras laboró para Juan Carlos Madero Larios como su consejera jurídica, además de establecer vínculos y relaciones con Octavio Leal Moncada, quien también fue denunciado por ser "columna armada" en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, de donde es originaria. NO EJERCIERON ACCIÓN PENAL Ante la revelación, Contreras López -quien ahora es titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas y exconsejera jurídica de Américo Villarreal- respondió en sus redes sociales que la misma FGR resolvió no ejercer acción penal en su contra. "La propia Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, RESOLVIÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos", escribió en X.

Se trata de la denuncia correspondiente a la carpeta de investigación en la que se decreta el "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL a favor de TANIA GISELA CONTRARERAS LÓPEZ Y JUAN CARLOS MADERO LARIOS por los delitos de contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento". Dicho documento fue firmado por el Agente de Ministerio Público de la Federación, Jaime Quiroga Urbina.