Incrementan operativos contra el crimen organizado en Reynosa

México
/ 9 agosto 2025
    Incrementan operativos contra el crimen organizado en Reynosa
    Una columna de camionetas de la FGR, Fiscalía estatal, Sedena y Guardias Estatal y Nacional patrulló la ciudad. FOTO: REFORMA

En el marco del operativo, un grupo de “grameros” o vendedores de droga al menudeo fue sorprendido en la Colonia Ampliación Puerta Grande y fueron detenidos con 229 bolsitas con sustancias como crack, cocaína y mariguana

Las fuerzas militares y policiacas han arreciado sus operativos de combate al crimen organizado luego de la ejecución de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, cometido el pasado lunes.

Entre la noche del jueves y madrugada de ayer, por ejemplo, una columna de camionetas de la FGR, Fiscalía estatal, Sedena y Guardias Estatal y Nacional patrulló la ciudad.

En el marco del operativo, un grupo de “grameros” o vendedores de droga al menudeo fue sorprendido en la Colonia Ampliación Puerta Grande y fueron detenidos con 229 bolsitas con sustancias como crack, cocaína y mariguana.

Los cuatro sujetos, que portaban radios de comunicación y, dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la FiscalÌa del Estado.

”Al realizar la inspección correspondiente”, informó la autoridad, “se encontraron 66 bolsas que en su interior contenían hierba seca con características de mariguana, 69 bolsas chicas con polvo blanco con características de la cocaína, 94 bolsas con piedras, aparentemente droga conocida como crack.

”Además, se encontraron dos dispositivos de radiocomunicación y billetes de las denominaciones: 20, 50, 100, 200 y 500 pesos”, detalló la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

En tanto, el Gabinete de Seguridad nacional reportó ayer que en Reynosa se detuvo a cinco personas, se aseguraron tres armas largas, siete cargadores, 115 cartuchos y dos vehículos, sin dar mayores detalles.

El jueves al mediodía, la Guardia Estatal detuvo a tres pistoleros en la Colonia Las Torres.

Se les aseguró una camioneta blanca, dos armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos antibalas.

Ayer por la mañana, en la Colonia Hacienda Las Fuentes, la misma corporación estatal decomisó un auto abandonado, Malibú˙ 2013, con placas de Texas, en cuyo interior había 44 bolsas de plástico con mariguana y 8 bolsas con 10 cigarros de mariguana cada una.

Desde 2010, en Tamaulipas no hay Policías Municipales porque fueron extinguidas por sus nexos con el crimen organizado y la seguridad estatal a cargo del Gobierno del estado en coordinación con la Federación.

