Capturan en Coahuila a ‘El Cabo’, presunto reclutador del CJNG

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    Capturan en Coahuila a ‘El Cabo’, presunto reclutador del CJNG
    El detenido es señalado como responsable de una red de reclutamiento forzado, trata de personas y desapariciones en el predio “La Galera”, en Teuchitlán, Jalisco. ESPECIAL

Cae en Coahuila “El Cabo”, presunto reclutador del CJNG vinculado a desapariciones en el predio “La Galera” de Jalisco. Fue trasladado al penal de Puente Grande

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ciudad Acuña, Coahuila, a Fernando Daniel Farías de la Cruz, alias “El Cabo”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicado en el reclutamiento, secuestro y desaparición de personas en el predio La Galera, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron un inmueble en la ciudad fronteriza donde luego confirmaron que se encontraba el presunto integrante de la organización criminal, informó la FGR en un comunicado.

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La Policía Federal Ministerial, adscrita a la AIC, capturó a Farías de la Cruz con base en una orden de aprehensión por delitos contra la salud, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas.

“Las investigaciones relacionan al hoy detenido con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco, particularmente en el predio identificado como ‘La Galera’, ubicado en la localidad La Vega”, dijo la FGR.

Farías fue trasladado a Jalisco y puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande.

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