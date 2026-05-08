Capturan en Coahuila a ‘El Cabo’, presunto reclutador del CJNG

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ( AIC ) ubicaron un inmueble en la ciudad fronteriza donde luego confirmaron que se encontraba el presunto integrante de la organización criminal, informó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ciudad Acuña, Coahuila , a Fernando Daniel Farías de la Cruz, alias “El Cabo”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicado en el reclutamiento, secuestro y desaparición de personas en el predio La Galera, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La Policía Federal Ministerial, adscrita a la AIC, capturó a Farías de la Cruz con base en una orden de aprehensión por delitos contra la salud, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas.

“Las investigaciones relacionan al hoy detenido con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco, particularmente en el predio identificado como ‘La Galera’, ubicado en la localidad La Vega”, dijo la FGR.

Farías fue trasladado a Jalisco y puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande.