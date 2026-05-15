Cardenal de Guadalajara rechaza uso de pirotecnia en fiestas patronales

GUADALAJARA, JAL.-El cardenal Francisco Robles Ortega rechazó el uso de pirotecnia en las fiestas patronales tras la explosión registrada la noche del jueves en Amatitán, Jalisco, donde una mujer de 52 años falleció y varias personas resultaron heridas. A través de redes sociales, el arzobispo de Guadalajara lamentó los hechos y señaló que la Arquidiócesis mantiene su postura de no promover este tipo de celebraciones cuando representan un riesgo para la población.

“No alentamos esta forma de celebrar las fiestas patronales. Hay otras expresiones de gozo para llevarlas a cabo que no ponen en riesgo la integridad de los fieles”, expresó. SI SE UTILIZA, QUE SEA BAJO ESTRICTA VIGILANCIA El cardenal también pidió que, en caso de utilizarse pirotecnia por usos y costumbres de las comunidades, ésta sea manejada bajo estricta supervisión de las autoridades de Protección Civil y conforme a los reglamentos municipales.

“Y si se ha de usar pirotecnia, por los usos y costumbres de la comunidad, que sea bajo la estricta supervisión de Protección Civil y siguiendo los reglamentos de las autoridades municipales”, indicó.

Asimismo, Robles Ortega informó que desde el momento de la explosión se mantuvo atento al desarrollo de los acontecimientos y pidió oraciones por las personas heridas y por la familia de la mujer fallecida.

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