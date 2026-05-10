Ganan con gaschicol $22 mdp... ¡al día!

Datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitados vía Transparencia, revelan que sólo en el ducto Cactus-Guadalajara se desviaron 425 mil 740 toneladas de gas LP durante 2025, equivalentes a 425.7 millones de kilos.

El robo de hidrocarburos en México no sólo se mantiene en niveles masivos, también se ha diversificado hacia el gas LP, donde el crimen organizado obtuvo sólo en 2025 ganancias estimadas en 22 millones de pesos diarios, sin que exista claridad sobre su persecución penal.

Con un precio promedio de 19 pesos por kilo, el valor comercial del combustible robado asciende a unos 8 mil 89 millones de pesos al año, es decir, 22.1 millones diarios.

Aunque Pemex valuó oficialmente las pérdidas no operativas del ducto Cactus-Guadalajara en 4 mil 261.7 millones de pesos durante 2025, el valor comercial del gas LP desviado prácticamente duplica esa cifra.

Ese volumen representa el nivel más alto de pérdidas no operativas -asociadas a tomas clandestinas- en al menos los últimos seis años en ese sistema estratégico.

En 2020, Pemex reportó 89 mil 190 toneladas robadas; en 2021 subió a 140 mil 279; en 2022 a 194 mil 507; en 2023 bajó a 179 mil 40, pero en 2024 se disparó a 337 mil 50 y en 2025 alcanzó su pico con 425 mil 740 toneladas, un aumento de 26.3 por ciento en un sólo año.

Entre enero y febrero de 2026, Pemex reportó alrededor de 26 mil toneladas ordeñadas del gasoducto.

El salto del llamado gaschicol ocurrió principalmente en entidades como Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, en corredores donde el robo de combustibles ya operaba desde años anteriores.

En paralelo, Pemex detectó miles de tomas clandestinas en ductos del País durante 2025, con concentración en Hidalgo (2 mil 666 perforaciones), Jalisco (1,711), Guanajuato (837), Querétaro (660) y Estado de México (507).

Además, el robo de gas LP dejó de ser marginal. En 2025 se documentaron tomas clandestinas de este combustible en Puebla (453 casos), Estado de México (252) y Tlaxcala (150), reflejo de una diversificación del gaschicol hacia energéticos de alta demanda doméstica.

Cifras preliminares apuntan a que en el primer bimestre de 2026 ya se habían ordeñado 26 mil toneladas de gas LP, lo que representa una ganancia cercana a 8.5 millones de pesos diarios.

Pemex reportó la presentación de 4 mil 915 denuncias por robo de hidrocarburos en su modalidad de tomas clandestinas durante 2025.

De acuerdo con datos oficiales obtenidos vía Transparencia, las denuncias se concentraron en estados históricamente ligados al huachicol, como Hidalgo, que encabezó la lista con 969 casos, seguido de Puebla, con 770; Estado de México, con 568, y Guanajuato con 408.

También destacan entidades como Nuevo León (385 denuncias), Baja California (393), Querétaro (225) y Tamaulipas (220), lo que muestra la expansión territorial del delito más allá de los corredores tradicionales del centro del País.

El reporte aclara que una sola denuncia puede agrupar una o más tomas clandestinas, por lo que el número de casos no necesariamente corresponde al total de perforaciones detectadas.