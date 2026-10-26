Carla Humphrey anuncia reunión del INE para definir quién ocuparía la presidencia provisional

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    Carla Humphrey anuncia reunión del INE para definir quién ocuparía la presidencia provisional
    Carla Humphrey informó que el Consejo General del INE definirá quién asumiría provisionalmente la presidencia ante la posible salida de Taddei. INE

La consejera explicó que, si se concreta la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General deberá nombrar a una persona para asumir temporalmente el cargo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunirá para determinar quién asumirá provisionalmente la presidencia del organismo, ante la posibilidad de que Guadalupe Taddei presente su renuncia ante la Cámara de Diputados, informó la consejera electoral Carla Humphrey.

En declaraciones a medios de comunicación, Humphrey señaló que las consejerías conocieron la información sobre la posible salida de Taddei a través del comunicado difundido previamente y que sostendrían una reunión después del evento en el que fue entrevistada.

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La consejera explicó que la legislación contempla el procedimiento que debe seguirse ante una ausencia definitiva de la presidencia del INE, incluido el nombramiento de una persona consejera para ocupar el cargo de manera provisional y la notificación a la Cámara de Diputados para que retome el procedimiento constitucional correspondiente.

¿QUIÉN ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL INE?

Carla Humphrey indicó que, en caso de concretarse la renuncia de Guadalupe Taddei, una de las personas integrantes del Consejo General deberá asumir provisionalmente la presidencia del instituto.

La consejera señaló que la ley establece que, ante una ausencia definitiva, el Consejo General debe designar a quien ocupe temporalmente el cargo y dar aviso a la Cámara de Diputados, a fin de que se retome el procedimiento de convocatoria previsto en la Constitución.

Mientras se desarrolla ese proceso, Humphrey aseguró que el INE continuará con sus responsabilidades en la organización de los procesos electorales.

“Mientras tanto, pues asegurarle a las y los ciudadanos que este instituto seguirá trabajando en la organización del proceso electoral, dando certeza, dando seguridad en cada una de las etapas”, declaró.

CARLA HUMPHREY PLANTEA INVESTIGAR SEÑALAMIENTOS Y TRANSPARENTAR INFORMACIÓN

La consejera también se pronunció sobre la necesidad de abrir investigaciones y transparentar la información relacionada con los señalamientos que han surgido en torno al instituto.

Humphrey planteó realizar indagatorias internas y solicitar revisiones externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación u otras instituciones, para conocer el alcance de las conductas señaladas.

“Creo que eso es lo que nos convoca y ahora nos une a las y los consejeros electorales: primero, abrir investigaciones, abrir la información, tener una adecuada rendición de cuentas”, expresó.

Añadió que las revisiones permitirían informar a la ciudadanía sobre los resultados y garantizar que se rindan cuentas, incluso cuando las actividades administrativas no estén directamente a cargo de las consejerías electorales.

“Tenemos que llegar hasta proveer toda la información y hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

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¿QUÉ SIGUE ANTE LA POSIBLE SALIDA DE GUADALUPE TADDEI?

El procedimiento dependerá de que se concrete la renuncia de Guadalupe Taddei y de las actuaciones que correspondan conforme a la legislación electoral y la Constitución.

De acuerdo con lo explicado por Humphrey, el Consejo General deberá resolver quién asumirá provisionalmente la presidencia y notificar a la Cámara de Diputados para que continúe el proceso previsto para cubrir la titularidad del organismo.

La consejera reiteró que el INE mantendrá sus funciones de organización electoral durante la transición y señaló que las investigaciones y la rendición de cuentas deben permitir aclarar los señalamientos que se han hecho públicos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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