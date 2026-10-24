Guadalupe Taddei responde a investigación de la ASF por corrupción en el INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Guadalupe Taddei responde a investigación de la ASF por corrupción en el INE
    Guadalupe Taddei, presidenta del INE. X

La presidenta del Instituto Nacional Electoral afirmó que recibe con respeto las auditorías tras los señalamientos por contrataciones irregulares.

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un proceso de revisión tras la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de abrir un expediente oficial. La investigación busca aclarar las acusaciones sobre corrupción y el otorgamiento de contratos a terceros con favoritismo y posibles conflictos de interés dentro de la administración pública electoral.

CEN del PVEM asume control de acuerdos políticos en Morelos de cara al 2027

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, compartió la postura institucional frente a estas revisiones. La funcionaria sostuvo que el instituto recibe estas acciones de supervisión con respeto y argumentó que el proceso demuestra la efectividad de las revisiones entre instituciones.

$!Comunicado de prensa del INE sobre las investigaciones por el uso del dinero público.
Comunicado de prensa del INE sobre las investigaciones por el uso del dinero público. X

LA POSTURA INSTITUCIONAL FRENTE A LA INVESTIGACIÓN

La supervisión del dinero público no frenará las labores cotidianas, explicó Taddei mediante un mensaje en redes. Según expuso la representante, la realización de las elecciones futuras y la protección del voto están totalmente aseguradas.

De acuerdo con sus declaraciones, las investigaciones no ponen en peligro los trabajos de organización ni la capacidad operativa de la institución.

MOTIVOS DEL CASO Y PERSONAS INVOLUCRADAS

La entrega de contratos a personas cercanas a funcionarios motivó la intervención directa del gobierno. Las denuncias ciudadanas y reportes de prensa señalaron empresas vinculadas con colaboradores cercanos a Taddei, lo que encendió las alarmas por posibles conflictos de interés.

La revisión abarca tanto empresas privadas como dependencias locales encargadas de los procesos de votación en los estados. La ASF confirmó que realizarán el análisis de los documentos normativos para determinar si existieron faltas administrativas o conductas que deban castigarse por la vía legal.

Aseguran en el AICM más de ocho mil pastillas de suplementos falsos procedentes de Colombia

EXIGENCIAS DE LA OPOSICIÓN Y POSTURA DEL GOBIERNO

Integrantes de la oposición pidieron la renuncia inmediata de la presidenta para dar transparencia a las investigaciones. Consideran que separarse del puesto es un paso necesario para asegurar que la revisión de los contratos sea neutral y justa.

El gobierno federal expresó su respaldo a las labores de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no se debe permitir la impunidad ni la falta de claridad en las instituciones del país.

Guadalupe Taddei confirmó que continuará al frente de sus responsabilidades a pesar de los llamados políticos para dejar el cargo. La funcionaria reiteró que colaborará con la entrega de toda la papelería que soliciten los inspectores para aclarar el uso del dinero público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Política
Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


ASF
INE

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Vía intrapenosa

Vía intrapenosa
Soldados estadounidenses esperaban la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, el año pasado en Sunland Park, Nuevo México.

Estados Unidos presiona a México en busca de un logro que ostentar antes de las elecciones intermedias
true

Trump sigue en busca de su gran momento en la historia. Esto es lo que no entiende
El IMSS tiene prevista la entrega de un monto para reconocer a médicos, personal de enfermería, entre otros trabajadores.

Advierten posible inconstitucionalidad por restricciones a modalidad 40
Valeria Moy, directora del IMCO, dictó una conferencia ayer en la última jornada de la Convención Nacional de la Canacintra, la cual se desarrolló en Saltillo.

⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO
De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades.

Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?
Los temas del ‘Divo de Juárez’ que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones enmarcaron el arranque de la edición 19 Festival Internacional Santa Lucía.

Con homenaje a Juan Gabriel, inicia la 19 edición del Festival Internacional Santa Lucía en Nuevo León
Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa