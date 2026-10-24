Guadalupe Taddei responde a investigación de la ASF por corrupción en el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un proceso de revisión tras la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de abrir un expediente oficial. La investigación busca aclarar las acusaciones sobre corrupción y el otorgamiento de contratos a terceros con favoritismo y posibles conflictos de interés dentro de la administración pública electoral.

Guadalupe Taddei , presidenta del INE, compartió la postura institucional frente a estas revisiones. La funcionaria sostuvo que el instituto recibe estas acciones de supervisión con respeto y argumentó que el proceso demuestra la efectividad de las revisiones entre instituciones.

LA POSTURA INSTITUCIONAL FRENTE A LA INVESTIGACIÓN

La supervisión del dinero público no frenará las labores cotidianas, explicó Taddei mediante un mensaje en redes. Según expuso la representante, la realización de las elecciones futuras y la protección del voto están totalmente aseguradas.

De acuerdo con sus declaraciones, las investigaciones no ponen en peligro los trabajos de organización ni la capacidad operativa de la institución.

MOTIVOS DEL CASO Y PERSONAS INVOLUCRADAS

La entrega de contratos a personas cercanas a funcionarios motivó la intervención directa del gobierno. Las denuncias ciudadanas y reportes de prensa señalaron empresas vinculadas con colaboradores cercanos a Taddei, lo que encendió las alarmas por posibles conflictos de interés.

La revisión abarca tanto empresas privadas como dependencias locales encargadas de los procesos de votación en los estados. La ASF confirmó que realizarán el análisis de los documentos normativos para determinar si existieron faltas administrativas o conductas que deban castigarse por la vía legal.