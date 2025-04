Carlos Enrique Odriozola quien busca ocupar una silla en la SCJN denuncia una contienda desigual

“ No hay un piso parejo, no todos estamos partiendo de la misma base ”, dice en una entrevista con EFE sobre las campañas para buscar el voto que comenzaron el 30 de marzo.

“ Veo la gente con mucho desánimo. No tienen confianza en el proceso, en la generalidad de la gente. No hay suficiente información o incluso comprensión de lo que se está votando, a pesar de su importancia ”, reconoce.

El candidato, quien se identificará con el número 57 en las boletas en la elección judicial de México , recuerda haber presentado una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que las participaciones no sean tan desiguales, pero no ha recibido respuesta aún.

Su llamado es directo: “No participar es entregar la Corte a las estructuras”.

“Al margen de que pueda uno estar de acuerdo con el proceso, es el proceso que existe y es la única forma que tenemos los ciudadanos hoy de a pie de llegar a la corte”, agrega.

PROPUESTAS: TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN Y JUSTICIA EFECTIVA

Odriozola propone integrar su ponencia con un equipo seleccionado por concurso público, con paridad de género, enfoque incluyente y respeto a los derechos humanos.

“Quiero hacer de mi ponencia un microcosmos de abogados muy preparados, muy conscientes, con mucha conciencia social”, asegura.

También plantea dar seguimiento efectivo a las jurisprudencias y garantizar que las sentencias no solo se entiendan, sino que se ejecuten.

Afirma no querer “sentencias de papel”, que el trato con las partes involucradas sea por igual, por lo que propone recibir a todas por igual y evitar alegatos “de oreja selectiva” y para que “se puedan ir con la seguridad” de que “sus pruebas fueron valoradas”.Y frente al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, dice no temer.

“Como no voy a cometer actos de corrupción y solamente voy a proceder con toda probidad, no me presiona ni me impresiona la existencia de ese tribunal”, concluye.