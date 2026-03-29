Cártel Jalisco Nueva Generación controla droga en penales

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla la entrada y distribución de drogas en los penales de Michoacán, Querétaro y Jalisco, usando métodos en complicidad con autoridades penitenciarias estatales.

En la narconómina de ‘El Mencho’, obtenida por EL UNIVERSAL en febrero pasado, se encontró un registro de entregas y pagos de narcóticos en dichas entidades, titulado “Salida de balones”, como se conoce al tráfico de drogas y objetos prohibidos en los centros penitenciarios, del ‘mes de diciembre de 2025’ y elaborado a mano.

Los balones son un método históricamente utilizado por criminales mexicanos que consiste en arrojar drogas u objetos sobre las bardas de los penales, que se ha ido sustituyendo con el tiempo por el surgimiento de nuevas técnicas de los narcotraficantes, de acuerdo con expertos consultados.

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En el documento, el grupo criminal de las cuatro letras contabiliza ‘2 balones’ para el Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermanos López Rayón, de Zitácuaro, Michoacán, municipio que se disputa con células de La Familia Michoacana por su conexión con el Estado de México.

William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, presunto líder del CJNG en dicho municipio, ofreció dos millones de pesos al excoordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, por el control de las cárceles michoacanas, según un audio difundido hace unos días. También se reportan “2 balones Querétaro”, una entidad del país que cuenta con cinco penales estatales y la presencia creciente del Cártel Jalisco Nueva Generación en localidades colindantes con Michoacán y Guanajuato.

Apenas en enero de 2026 fuerzas federales detuvieron en la mencionada entidad a Ramón Mora Rojas, alias “El Moncho”, presunto líder de La Lavadora, una célula delictiva ligada al CJNG y dedicada al secuestro, extorsión y robo de combustible.

De igual forma, se contabiliza el pago de balones de cuatro integrantes de la organización criminal fundada por el extinto capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificados como “12 balones Gallina pago”, “10 balones Kachas pago”, “5 balón Lic. Güera pago” y “3 balón Ramón pago”, así como “20 balones Nacho Tigre”, “5 balones Quitos”, “4 balones Pato Pepe Toño y penal”, “1 balón Perro”, “2 balones Zitácuaro” y “2 balones Querétaro”.

Además de ‘3 balón Guzmán tiendas’, es decir, para el Centro de Reinserción Social de Ciudad Guzmán, Jalisco, donde elementos federales y de la policía estatal aseguraron decenas de objetos prohibidos y reubicaron a un grupo de reos en enero pasado.

Tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación demostró el control que tiene de los centros penitenciarios estatales de Jalisco, al liberar 23 reos del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta.

A la fecha, las autoridades estatales sólo han recapturado a cuatro de los internos que se fugaron, luego de que integrantes del CJNG irrumpieran en el penal en respuesta al operativo del Ejército y la Guardia Nacional contra “El Mencho” en la zona de cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco.

OFRECE MILLONES POR CENTROS PENITENCIARIOS

Hace unos días, la plataforma Narcopolíticos, creada por activistas y periodistas, reveló una grabación telefónica en la que William Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, presunto líder el Cártel Jalisco Nueva Generación en Zitácuaro, ofrece dos millones de pesos al excoordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, a cambio del control de los centros penitenciarios.

En el audio, el líder criminal reclama al exfuncionario por no dejarlo pasar alcohol y droga.

‘Para qué te voy a mandar al abogado, para qué, para que me sigas diciendo lo mismo, que no dejas pasar alcohol y droga, y mira cómo los agarré, para eso te mando al abogado. Yo te he respetado, pero pend... no soy. La droga y lo que acabo de agarrar es de Paquito Brother, eh, o sea que con ellos sí jalas y conmigo no’, reclama ‘El Barbas’.

El exfuncionario en la administración del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le respondió: ‘Mándame al abogado’.

‘Para qué te lo mando, te doy dos millones de pesos y entrégame los penales, gente tengo mucha’, le revira “El Barbas”. A lo que Mendoza Jiménez le insiste: ‘Mándame al abogado’.

INFLUENCIA DE UN GRUPO CRIMINAL

Desde febrero, EL UNIVERSAL ha dado a conocer información derivada de la narconómina del CJNG hallada en la zona de cabañas donde se escondía su líder. El cártel lleva más de una década intentando dominar la zona Sierra-Costa de Michoacán. Distintas corporaciones aparecen en la narconómina, como la policía de élite de Chiapas, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

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El cártel lleva un control del armamento y parque que entrega a sus operadores en los estados de Jalisco y Michoacán. En los documentos se detallan sobornos y sueldos de halcones y sicarios.

DATOS

2 balones fueron entregados a Querétaro, de acuerdo con la narconómina de “El Mencho”.

2 balones fueron para el Centro de Reinserción Social Hermanos López Rayón de Zitácuaro.

3 balones fueron para el Centro de Reinserción Social de Ciudad Guzmán, Jalisco.