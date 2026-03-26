Milei declara “guerra” al CJNG: Argentina lo designa como organización terrorista

La medida marca un punto de inflexión en la forma en que Argentina enfrenta el crimen organizado transnacional, al equiparar las actividades del CJNG con amenazas de carácter terrorista por su alcance, violencia y capacidad operativa.

El gobierno de Javier Milei dio un paso contundente en su estrategia de seguridad al designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. La decisión, oficializada el 26 de marzo en Buenos Aires, coloca a este grupo criminal en una categoría que implica mayores sanciones y vigilancia internacional.

¿Por qué el CJNG fue catalogado como organización terrorista?

La resolución del gobierno argentino se basó en informes oficiales que documentan la expansión global del CJNG y sus presuntos vínculos con otras organizaciones catalogadas como terroristas. Este análisis considera no solo su operación en México, sino su presencia en múltiples países.

Entre los factores clave que influyeron en la decisión destacan:

- Operaciones criminales en distintos continentes

- Capacidad logística y financiera transnacional

- Niveles elevados de violencia

- Posibles conexiones con redes ilícitas internacionales

El CJNG surgió en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa, y en poco más de una década logró consolidarse como una de las estructuras del narcotráfico más influyentes del mundo. Su expansión lo ha llevado a tener presencia en al menos 40 países, incluyendo Argentina.

Su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, fue considerado durante años uno de los criminales más buscados. Su liderazgo fue clave en el crecimiento y consolidación del grupo.

¿Qué implica esta designación en Argentina?

La inclusión del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permite al gobierno argentino aplicar una serie de medidas más estrictas.

Entre las principales implicaciones se encuentran:

- Congelamiento de activos vinculados a la organización

- Restricciones para operar dentro del sistema financiero

- Mayor vigilancia sobre movimientos económicos sospechosos

- Fortalecimiento del intercambio de información con otros países

Esta clasificación fue resultado del trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, lo que refleja un enfoque integral para enfrentar este tipo de amenazas.

Una estrategia más amplia contra el crimen organizado

La decisión no es aislada. La administración de Javier Milei ha reforzado su postura frente al crimen organizado y el terrorismo, incluyendo en esta categoría a otros grupos internacionales en meses recientes.

El gobierno argentino sostiene que estas acciones buscan proteger al país de redes criminales que operan más allá de sus fronteras y que representan riesgos crecientes para la seguridad regional.

Además, esta designación fortalece la cooperación internacional, ya que permite alinear criterios con otros países que ya consideran al CJNG como una organización terrorista, facilitando el seguimiento de sus operaciones financieras y logísticas.

El crecimiento del CJNG y su impacto global

El CJNG ha evolucionado rápidamente desde sus orígenes como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010, el grupo se consolidó como una organización independiente, ampliando su control territorial y diversificando sus actividades ilícitas.

Hoy, es considerado uno de los cárteles más violentos y con mayor capacidad operativa en el hemisferio, lo que ha encendido alertas en distintos países.

La decisión de Argentina de clasificarlo como organización terrorista refleja una tendencia creciente a tratar el narcotráfico no solo como un problema criminal, sino como una amenaza de seguridad internacional. Con ello, se abre una nueva etapa en la lucha contra estos grupos, donde la cooperación global y las medidas financieras jugarán un papel clave.