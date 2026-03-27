Cae ‘Comandante Galindo’, señalado como líder del CJNG en Edomex y ligado a delitos de alto impacto

CDMX.- Un hombre identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el oriente del Estado de México, Ramiro Ulises “N”, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio de Malinalco. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el presunto integrante del CJNG cambió su domicilio del oriente de la entidad a Malinalco y desde esa localidad habría continuado operando los delitos por los que se le investiga, entre ellos secuestro exprés con fines de cometer el delito de extorsión.

La institución ministerial también lo vincula con su probable participación en delitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud. La aprehensión está relacionada con hechos ocurridos en 2025, cuando una víctima fue privada de la libertad por tres personas y Ramiro Ulises, alias “Comandante Galindo”, quienes presuntamente usaron armas de fuego y trasladaron al afectado a un inmueble ubicado en un municipio del oriente del Estado de México.

Según la indagatoria, el detenido y sus cómplices se ostentaban como integrantes del CJNG y le habrían exigido a la víctima llevar narcóticos a Tijuana y Baja California, con amenazas de dañar a sus familiares y atentar contra su vida en caso de no acceder. La captura, informó la Fiscalía mexiquense, se realizó mediante una acción coordinada entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la FGJEM.

Además, la autoridad lo identificó como posible líder de una banda delictiva denominada “Operativa Delta”, con presencia en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba. “Sus principales actividades delictivas son el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, privación de la libertad”, señaló la FGJEM, que agregó que también se investiga su participación en trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio.

Publicidad

Temas

Detenciones

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

CJNG

