Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya

Agentes federales y estatales cumplimentaron 19 órdenes de cateo en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, quien fue detenido el jueves 22 de enero en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que los operativos se realizaron de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) y tuvieron lugar en la comunidad de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán. TE PUEDE INTERESAR: ‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción CUMPLIMENTAN 19 ÓRDENES DE CATEO EN INMUEBLES VINCULADOS CON ‘EL BOTOX’ A través de sus redes sociales, la SSP dio a conocer detalles del despliegue operativo y la participación de distintas corporaciones de seguridad: “Apoyamos a la @FiscaliaMich en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, en un despliegue donde también participaron @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_.” En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

ASEGURAN DROGAS, CARTUCHOS Y SUSTANCIAS DURANTE CATEOS Como resultado de las diligencias judiciales, las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos objetos y sustancias que quedaron a disposición de la autoridad competente. La SSP detalló: “En la acción se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. ¡Cero impunidad!” De acuerdo con la Fiscalía, los cateos derivan de investigaciones relacionadas con delitos de extorsión, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano. - Entre lo decomisado se encuentran: - 116 bolsas con las características de la metanfetamina - Cinco bolsas con hierba verde similar a la marihuana - Un arma de fuego - 83 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros - Varios teléfonos celulares - Dos radios de comunicación Documentación diversa de carácter personal y contable, presuntamente relacionada con la célula delictiva Todos los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán. ANTECEDENTES DE LA DETENCIÓN DE ‘EL BOTOX’ Tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, la SSP emitió un comunicado el pasado 22 de enero en el que se destacó el contexto del operativo y su alcance en materia de seguridad. “La detención de César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, y de tres integrantes más de una célula delictiva, es el resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la cual representa la estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad e inteligencia, y un golpe contundente a la extorsión, al tiempo que se hace justicia al líder limonero Bernardo Bravo, privado de la vida el 19 de octubre del año pasado en el municipio de Apatzingán”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.