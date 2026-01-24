Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya
Realizan 19 cateos en inmuebles vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, detenido en Michoacán por delitos de extorsión y narcotráfico
Agentes federales y estatales cumplimentaron 19 órdenes de cateo en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, quien fue detenido el jueves 22 de enero en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que los operativos se realizaron de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) y tuvieron lugar en la comunidad de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán.
CUMPLIMENTAN 19 ÓRDENES DE CATEO EN INMUEBLES VINCULADOS CON ‘EL BOTOX’
A través de sus redes sociales, la SSP dio a conocer detalles del despliegue operativo y la participación de distintas corporaciones de seguridad:
“Apoyamos a la @FiscaliaMich en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, en un despliegue donde también participaron @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_.”
En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.
ASEGURAN DROGAS, CARTUCHOS Y SUSTANCIAS DURANTE CATEOS
Como resultado de las diligencias judiciales, las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos objetos y sustancias que quedaron a disposición de la autoridad competente. La SSP detalló:
“En la acción se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. ¡Cero impunidad!”
De acuerdo con la Fiscalía, los cateos derivan de investigaciones relacionadas con delitos de extorsión, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano.
- Entre lo decomisado se encuentran:
- 116 bolsas con las características de la metanfetamina
- Cinco bolsas con hierba verde similar a la marihuana
- Un arma de fuego
- 83 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros
- Varios teléfonos celulares
- Dos radios de comunicación
Documentación diversa de carácter personal y contable, presuntamente relacionada con la célula delictiva
Todos los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán.
ANTECEDENTES DE LA DETENCIÓN DE ‘EL BOTOX’
Tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, la SSP emitió un comunicado el pasado 22 de enero en el que se destacó el contexto del operativo y su alcance en materia de seguridad.
“La detención de César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, y de tres integrantes más de una célula delictiva, es el resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la cual representa la estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad e inteligencia, y un golpe contundente a la extorsión, al tiempo que se hace justicia al líder limonero Bernardo Bravo, privado de la vida el 19 de octubre del año pasado en el municipio de Apatzingán”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO
En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que el ahora detenido contaba con múltiples mandatos judiciales vigentes.
“César Alejandro ‘N’ contaba con siete órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión, y otras a nivel federal, por ello, se realizó el traslado de manera directa a la Ciudad de México.”
Asimismo, se indicó que Sepúlveda Arellano cuenta con procesos pendientes fuera del país. “Explicó que el ahora detenido también cuenta con órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, por quien, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.”
GOBERNADOR RECONOCE TRABAJOS DE COORDINACIÓN Y ESTATAL
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la coordinación entre autoridades estatales y federales para la ejecución del operativo:
“Ramírez Bedolla reconoció la estrecha coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para ejecutar este operativo que permitió dar cumplimiento a dicho mandato judicial instruido en contra del implicado.”
Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan abiertas en relación con las actividades delictivas presuntamente encabezadas por César Alejandro Sepúlveda Arellano y su célula criminal.