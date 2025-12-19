Detienen a ‘Delta 1’ en Jalisco y desmantelan laboratorio clandestino en Durango

/ 19 diciembre 2025
    Detienen a ‘Delta 1’ en Jalisco y desmantelan laboratorio clandestino en Durango
    Informaron sobre el decomiso de equipo e indicios asociados a la elaboración de sustancias. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Detenciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR
SSP

Las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad volvieron a colocar en el centro la operación federal contra la producción y el traslado de drogas sintéticas

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de un hombre y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Durango, como resultado de acciones realizadas por autoridades federales.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que en Jalisco se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas en las que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En dichas acciones fue detenido Armando “N”, identificado con el alias de “Delta 1”, de acuerdo con lo reportado por García Harfuch.

El ahora detenido, añadió, está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

En una acción distinta, realizada en Durango, personal del Gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas.

En el sitio se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria y sustancias químicas, además de documentos vinculados con actividades financieras ilícitas, según el reporte.

Las autoridades no precisaron si hubo más personas detenidas o inmuebles asegurados, pero informaron sobre el decomiso de equipo e indicios asociados a la elaboración de sustancias. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

