Caso Ayotzinapa: Familias de los 43 protestan frente a la CNDH y reclaman justicia

Un grupo de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llegó a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México. La protesta forma parte de las actividades previas al cumplirse un aniversario más de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Los familiares reclaman la falta de avances claros. Durante la protesta, los portavoces señalaron que las instituciones del estado no han entregado toda la información necesaria. Exigen que los organismos internacionales y de derechos humanos presionen para obtener las pruebas que aún faltan en la investigación. Las familias reiteraron que las investigaciones deben enfocarse en transparentar los archivos militares. Aseguran que la investigación no estará completa hasta que se entreguen todos los reportes de la noche del 26 de septiembre de 2014.

GRAN MARCHA EN LA CDMX Y SUS PREPARATIVOS La marcha principal se llevará a cabo este fin de semana. La movilización anual saldrá desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. Se espera la participación de miles de estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanos que acompañarán a las familias. La ruta recorrerá las vialidades más importantes. El contingente avanza habitualmente por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo hasta llegar a la plaza principal. Autoridades locales alistan un operativo de vialidad para canalizar el tráfico durante la jornada.

NOVEDADES Y POSTURA DEL GOBIERNO El Gobierno Federal prepara la entrega de un nuevo informe. Las autoridades anunciaron que presentarán avances actualizados sobre el caso antes de las marchas multitudinarias. El compromiso oficial mantendrá abiertas las líneas de investigación prioritarias para dar con el paradero de los normalistas. Organizaciones piden destinar fondos para la reparación del daño. Grupos de la sociedad civil solicitaron utilizar los recursos derivados de sanciones a empresas involucradas en el tráfico ilícito de armas. Propusieron que ese dinero sirva para apoyar de manera directa a las familias afectadas por la desaparición de los jóvenes.