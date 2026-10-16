Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance y 33 detenidos

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    Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance y 33 detenidos
    La Fiscalía de Michoacán informó que las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan registran avances importantes, con miles de diligencias realizadas y dos presuntos autores intelectuales detenidos. FOTO: CUARTOSCURO

La Fiscalía de Michoacán informó que las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan registran avances importantes.

Las investigaciones por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, registran un avance del 90 por ciento en el esclarecimiento del caso, con un total de 33 personas detenidas, informó Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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A casi un año del asesinato, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante una celebración en la plaza municipal, las autoridades estatales reportaron resultados de las labores ministeriales, periciales y de inteligencia desarrolladas en coordinación con instancias federales.

Entre los principales avances se encuentran las detenciones de dos hombres señalados como presuntos autores intelectuales del crimen, mientras continúan las diligencias para determinar la participación de todas las personas involucradas.

CASO CARLOS MANZO: ¿QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS AUTORES INTELECTUALES?

Durante una rueda de prensa, Vega Rodríguez destacó las capturas de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, y Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como “El Licenciado”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el primero es identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. El segundo es señalado como líder regional y presunto integrante de la estructura bajo su mando.

Las autoridades investigan la probable participación de ambos en la planeación del homicidio del presidente municipal. Sin embargo, las responsabilidades penales deberán determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

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A casi un año del asesinato, las autoridades estatales reportaron resultados. FOTO: CUARTOSCURO

FISCALÍA REALIZÓ MILES DE DILIGENCIAS PARA ESCLARECER EL HOMICIDIO

El encargado del despacho de la FGE detalló que las investigaciones han requerido aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales.

Además, los equipos especializados analizaron mil 200 horas de videograbaciones y realizaron 200 mesas de inteligencia para reconstruir los hechos e identificar a los posibles responsables.

Como parte de las acciones operativas, las autoridades catearon 15 inmuebles y cumplimentaron 18 órdenes de aprehensión. También aseguraron ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.

Para respaldar los trabajos de investigación se contó con la participación de alrededor de 2 mil elementos de apoyo, así como personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN?

Según explicó Vega Rodríguez, una de las principales hipótesis sobre el móvil del asesinato apunta a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan.

Entre los antecedentes considerados se encuentran la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado por las autoridades como presunto integrante de una estructura criminal, y los operativos realizados para combatir actividades ilícitas en el municipio.

Esta línea de investigación forma parte de las diligencias para establecer las circunstancias que llevaron al ataque contra el alcalde.

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INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO CONTINÚA

La Fiscalía informó que los procesos relacionados con la mayoría de las personas detenidas están próximos a avanzar a la etapa de juicio. En esa fase, corresponderá a la autoridad judicial valorar las pruebas y determinar las responsabilidades penales.

La institución también reconoció la colaboración del Gabinete de Seguridad federal, las autoridades de Michoacán, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Nuevo León.

Vega Rodríguez aseguró que continuarán las investigaciones para esclarecer por completo el homicidio, identificar a todas las personas involucradas y garantizar a las víctimas indirectas su derecho a la verdad y a la justicia.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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