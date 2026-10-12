Caso Dafne Zapata: declaran culpable a su padre por abuso sexual agravado

Después de varios años de exigir justicia para su hija, Alejandra Quintos recibió el fallo condenatorio contra Gabriel “N” , padre de Dafne Zapata Quintos, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado por el juez Eliseo Sánchez Wong.

La resolución fue dada a conocer este lunes al término de una audiencia en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas. A la salida, la madre de Dafne expresó su satisfacción por la decisión judicial y agradeció el trabajo de su abogado, Víctor Paz, así como la actuación del Ministerio Público.

CASO DAFNE ZAPATA: MADRE CELEBRA EL FALLO CONDENATORIO

Alejandra Quintos señaló que la resolución representa un avance en la búsqueda de justicia para su hija, quien falleció y ya no puede alzar la voz para defenderse.

La madre afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso respaldaron el fallo y destacó la importancia de mantener la exigencia de justicia, incluso cuando los procedimientos judiciales se prolongan durante años.

También hizo un llamado a las familias para escuchar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas que denuncien posibles situaciones de abuso sexual.

Quintos consideró que el acompañamiento y la solidaridad son fundamentales para que las víctimas puedan denunciar y continuar con sus procesos, pese a las dificultades que implica exponerse públicamente.