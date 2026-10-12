Caso Dafne Zapata: declaran culpable a su padre por abuso sexual agravado
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La defensa anunció que apelará el fallo, mientras el proceso judicial continúa para determinar la sentencia.
Después de varios años de exigir justicia para su hija, Alejandra Quintos recibió el fallo condenatorio contra Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado por el juez Eliseo Sánchez Wong.
La resolución fue dada a conocer este lunes al término de una audiencia en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas. A la salida, la madre de Dafne expresó su satisfacción por la decisión judicial y agradeció el trabajo de su abogado, Víctor Paz, así como la actuación del Ministerio Público.
CASO DAFNE ZAPATA: MADRE CELEBRA EL FALLO CONDENATORIO
Alejandra Quintos señaló que la resolución representa un avance en la búsqueda de justicia para su hija, quien falleció y ya no puede alzar la voz para defenderse.
La madre afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso respaldaron el fallo y destacó la importancia de mantener la exigencia de justicia, incluso cuando los procedimientos judiciales se prolongan durante años.
También hizo un llamado a las familias para escuchar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas que denuncien posibles situaciones de abuso sexual.
Quintos consideró que el acompañamiento y la solidaridad son fundamentales para que las víctimas puedan denunciar y continuar con sus procesos, pese a las dificultades que implica exponerse públicamente.
¿QUÉ SIGUE EN EL JUICIO CONTRA GABRIEL “N”?
Aunque el juez emitió un fallo condenatorio, el proceso todavía debe avanzar hacia la determinación de la pena que corresponda.
De acuerdo con lo informado por Alejandra Quintos, el 15 de octubre, a las 11:00 horas, se tiene prevista una nueva audiencia para continuar con las etapas pendientes del procedimiento.
La madre de Dafne sostuvo que espera que el resultado final derive en una sanción para el acusado. Sin embargo, la pena de prisión y el número de años que podría recibir dependerán de la resolución judicial correspondiente.
GABRIEL “N” ANUNCIA QUE APELARÁ LA RESOLUCIÓN
Por su parte, Gabriel “N” manifestó su desacuerdo con el fallo y adelantó que su defensa recurrirá a los mecanismos legales disponibles para impugnarlo.
Al salir del Centro Integral de Justicia, cuestionó la decisión del juez y sostuvo que, desde su perspectiva, las pruebas presentadas no acreditaban el delito. También señaló que promoverá las quejas que considere necesarias.
El acusado afirmó que todavía no se ha definido la pena y que su defensa analizará los siguientes pasos legales. Según sus declaraciones, el plazo para presentar la apelación comenzaría después de la próxima audiencia, conforme a los términos que correspondan.
MADRE DE DAFNE PIDE ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
Tras conocer el fallo, Alejandra Quintos insistió en que las denuncias de abuso deben tomarse en serio y que las víctimas necesitan respaldo de sus familias y comunidades.
La madre sostuvo que continuará exigiendo justicia para Dafne y pidió a otras mujeres acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.
El caso permanece en una etapa relevante del procedimiento judicial: existe un fallo condenatorio, pero todavía falta conocer la sanción y el desarrollo de los recursos legales que anunció la defensa.