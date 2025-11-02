Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa algunos detalles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. García Harfuch señaló que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinado del presidente municipal de Uruapan, y se tiene ubicado el lugar de alojamiento del agresor. “No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala ARMA USADA EN OTROS CRÍMENES Pese a que el asesino no contaba con identificaciones, el secretario de seguridad dijo que el arma que usó está relacionada con al menos dos enfrentamientos entre grupos delictivos de la región “De acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”, informó García Harfuch. En conferencia de prensa, García Harfuch dijo que esto fue con base en los videos del C5 y también realizan entrevistas a los testigos y se solicitaron videos a los comercios aledaños para recabar más información.

14 ELEMENTOS PARA SU SEGURIDAD Confirmó que desde diciembre contaba con protección asignada y en mayo de este año un reforzamiento adicional. “Su seguridad estaba a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional de 14 elementos, además de dos vehículos oficiales”, dijo Harfuch. Afirmó que la “seguridad inmediata” del edil de Uruapan era proporcionada por elementos de la Policía Municipal y “de su confianza” El titular de seguridad dijo que, “no habrá impunidad, y llegaremos hasta sus últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos”. TE PUEDE INTERESAR: Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos “Carlos Manzo, desde el mes de diciembre de 2024 contaba con protección asignada, y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la policía municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal, así como dos vehículos oficiales para su resguardo”, destacó en conferencia de prensa. De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, desde el 10 de diciembre se le otorgaron seis miembros de la Guardia Nacional y un vehículo para su seguridad.

Sin embargo, se determinó reforzar la protección con otros ocho elementos y un vehículo más. “Cabe mencionar que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica”, añadió. TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas APROVECHARON VULNERABILIDAD PARA ATACAR Por otro lado, García Harfuch puntualizó que los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del evento para atacar a Manzo, durante el Festival de las Velas. “Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad”, señaló. Indicó que no se descarta ninguna línea de investigación y que se mantiene coordinación para detener a todos los responsables en el ataque.