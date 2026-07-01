Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda
    Autoridades de Guanajuato mantienen abiertas todas las líneas de investigación por el asesinato de Martha Patricia Negrete, aunque la principal hipótesis apunta a un motivo personal. Redes sociales

El Gobierno de Guanajuato informó que la principal línea de investigación por el asesinato de Martha Patricia Negrete apunta a un móvil personal.

La investigación por el asesinato de la madre buscadora Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, mantiene abiertas diversas líneas de indagatoria; sin embargo, la hipótesis que hasta el momento concentra mayor solidez para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato apunta a que el crimen habría tenido un origen de carácter personal y no estaría relacionado con su labor de búsqueda de personas desaparecidas.

Así lo informó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, quien explicó que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio ocurrido el pasado 23 de junio en el municipio de Pénjamo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-buscadora-del-colectivo-una-promesa-por-cumplir-en-penjamo-guanajuato-tras-salir-de-su-trabajo-ON21680358
$!Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda

FISCALÍA DE GUANAJUATO SEÑALA TEMA PERSONAL COMO PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El funcionario precisó que ninguna línea de investigación ha sido descartada de manera definitiva, aunque señaló que, con base en los avances obtenidos hasta ahora, la principal hipótesis se aleja de las actividades que Martha Patricia realizaba como integrante de un colectivo de búsqueda.

“Sin cerrar ninguna línea de investigación, esto es importante, pero la línea más contundente es por un tema personal, no relacionado con la actividad de búsqueda”, declaró Jiménez Lona al ser cuestionado sobre el caso.

El secretario no proporcionó mayores detalles sobre el posible móvil, al indicar que las investigaciones permanecen en curso.

FISCALÍA CONTINÚA LAS INVESTIGACIONES

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene las diligencias para identificar, localizar y detener a las personas responsables del homicidio de la buscadora.

Como parte de las investigaciones, la dependencia continúa con el análisis de los indicios recabados durante las diligencias periciales, así como con las entrevistas y demás actos de investigación previstos en la carpeta correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer nuevos avances relacionados con la identificación de los agresores.

GOBIERNO DESTACA FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN

Durante sus declaraciones, Jorge Jiménez Lona también abordó el funcionamiento del Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicó que dicho mecanismo actúa de manera inmediata cuando recibe solicitudes de apoyo por parte de personas defensoras o comunicadores que consideran encontrarse en situación de riesgo.

“El Consejo atiende de manera inmediata, no esperamos; luego el mecanismo federal es un poco más lento. En Guanajuato se interviene de manera directa, pero sí requerimos la retroalimentación y la solicitud de apoyo”, señaló.

El funcionario agregó que el gobierno estatal ha sostenido reuniones con distintos colectivos de búsqueda con el objetivo de atender sus inquietudes y fortalecer las medidas de protección.

“Hay una solicitud en el Consejo de Protección de exponer de manera directa los casos y así lo vamos a hacer”, comentó.

MARTHA PATRICIA NEGRETE FUE ATACADA POR HOMBRES ARMADOS A BORDO DE UNA MOTOCICLETA

Martha Patricia Negrete Tafoya fue asesinada la noche del martes 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo con la información oficial, la mujer circulaba en una motocicleta sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, cuando fue interceptada por dos hombres armados que también viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la buscadora y posteriormente escaparon del lugar.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena del crimen y aseguró diversos indicios balísticos que fueron incorporados a la investigación.

Durante las diligencias periciales fueron localizados tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma de fuego, los cuales forman parte de los elementos que serán analizados por los peritos.

$!Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/onu-dh-condena-asesinato-de-buscadora-patricia-negrete-y-pide-investigar-con-perspectiva-de-genero-AC21762200

MARTHA PATRICIA BUSCABA A SU HERMANA DESAPARECIDA DESDE 2021

Martha Patricia Negrete Tafoya formaba parte del colectivo Una Promesa por Cumplir, organización integrada por familiares de personas desaparecidas que realizan labores de búsqueda y acompañamiento en distintos municipios de Guanajuato.

La mujer se incorporó al colectivo después de la desaparición de su hermana, Laura Negrete Tafoya, ocurrida en enero de 2021.

Desde entonces participó en actividades de búsqueda y acompañó a otras familias que enfrentan la desaparición de algún integrante.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades estatales sostienen que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque, así como la identidad y responsabilidad de quienes participaron en los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Violencia
Investigaciones

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


Madres Buscadoras

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Vestimenta nacional

Vestimenta nacional
NosotrAs: Por una educación sexual que salve a las infancias

NosotrAs: Por una educación sexual que salve a las infancias
Estiman que las pláticas del T-MEC se prolongarán, aunque el Gobierno ve segura su continuidad en el corto plazo.

Ven riesgo en parálisis de T-MEC; negociación congelaría inversiones en México
Equipos de emergencia atendieron a tres personas inconscientes en inmediaciones del Ángel de la Independencia; todas fallecieron por asfixia, informó la Sedesa.

Mueren tres personas por asfixia durante festejos por clasificación de México al Mundial 2026 en CDMX
Durante julio comenzará la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar.

Pensión para el Bienestar julio 2026: conoce el posible calendario de depósitos por apellido
La Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador en un Estadio CDMX repleto y aseguró su lugar en los Octavos de Final del Mundial 2026.

La ilusión, a tambor latiente: México vence a Ecuador y avanza a Octavos entre gritos de “¿Y si sí?”
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 provocó una celebración multitudinaria en la capital del país. Más de un millón de aficionados salieron a las calles, aunque la jornada terminó con tres muertes por asfixia.

Más de un millón de aficionados celebraron en CDMX tras triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026; murieron 3 por asfixia