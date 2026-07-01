$!Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda

Así lo informó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, quien explicó que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio ocurrido el pasado 23 de junio en el municipio de Pénjamo.

La investigación por el asesinato de la madre buscadora Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir , mantiene abiertas diversas líneas de indagatoria; sin embargo, la hipótesis que hasta el momento concentra mayor solidez para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato apunta a que el crimen habría tenido un origen de carácter personal y no estaría relacionado con su labor de búsqueda de personas desaparecidas.

FISCALÍA DE GUANAJUATO SEÑALA TEMA PERSONAL COMO PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El funcionario precisó que ninguna línea de investigación ha sido descartada de manera definitiva, aunque señaló que, con base en los avances obtenidos hasta ahora, la principal hipótesis se aleja de las actividades que Martha Patricia realizaba como integrante de un colectivo de búsqueda.

“Sin cerrar ninguna línea de investigación, esto es importante, pero la línea más contundente es por un tema personal, no relacionado con la actividad de búsqueda”, declaró Jiménez Lona al ser cuestionado sobre el caso.

El secretario no proporcionó mayores detalles sobre el posible móvil, al indicar que las investigaciones permanecen en curso.

FISCALÍA CONTINÚA LAS INVESTIGACIONES

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene las diligencias para identificar, localizar y detener a las personas responsables del homicidio de la buscadora.

Como parte de las investigaciones, la dependencia continúa con el análisis de los indicios recabados durante las diligencias periciales, así como con las entrevistas y demás actos de investigación previstos en la carpeta correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer nuevos avances relacionados con la identificación de los agresores.

GOBIERNO DESTACA FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN

Durante sus declaraciones, Jorge Jiménez Lona también abordó el funcionamiento del Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicó que dicho mecanismo actúa de manera inmediata cuando recibe solicitudes de apoyo por parte de personas defensoras o comunicadores que consideran encontrarse en situación de riesgo.

“El Consejo atiende de manera inmediata, no esperamos; luego el mecanismo federal es un poco más lento. En Guanajuato se interviene de manera directa, pero sí requerimos la retroalimentación y la solicitud de apoyo”, señaló.

El funcionario agregó que el gobierno estatal ha sostenido reuniones con distintos colectivos de búsqueda con el objetivo de atender sus inquietudes y fortalecer las medidas de protección.

“Hay una solicitud en el Consejo de Protección de exponer de manera directa los casos y así lo vamos a hacer”, comentó.

MARTHA PATRICIA NEGRETE FUE ATACADA POR HOMBRES ARMADOS A BORDO DE UNA MOTOCICLETA

Martha Patricia Negrete Tafoya fue asesinada la noche del martes 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo con la información oficial, la mujer circulaba en una motocicleta sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, cuando fue interceptada por dos hombres armados que también viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la buscadora y posteriormente escaparon del lugar.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena del crimen y aseguró diversos indicios balísticos que fueron incorporados a la investigación.

Durante las diligencias periciales fueron localizados tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma de fuego, los cuales forman parte de los elementos que serán analizados por los peritos.