ONU-DH condena asesinato de buscadora Patricia Negrete y pide investigar con perspectiva de género

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su “profunda consternación” por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda Una Promesa Por Cumplir, ocurrido en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el organismo hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado considerando la labor de la víctima como persona buscadora y con perspectiva de género. Asimismo, reiteró la importancia de garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan actividades de defensa de los derechos humanos y de búsqueda de personas desaparecidas.

ONU-DH LLAMA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PERSONAS DEFENSORAS En el mensaje publicado por la representación del organismo internacional en México, la ONU-DH manifestó su preocupación por el homicidio de Patricia Negrete Tafoya. “Expresamos nuestra profunda consternación por el asesinato de la #buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el pasado 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato. Reiteramos la importancia de garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos realicen su labor libremente y con la protección necesaria”, señaló. El organismo también expresó solidaridad con la familia de la víctima y con las integrantes del colectivo al que pertenecía. “Nos solidarizamos con la familia y las compañeras de la buscadora. Llamamos a las autoridades a que este lamentable hecho sea investigado con un enfoque que considere su labor y con perspectiva de género”, agregó. ONU DOCUMENTA CINCO ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS EN 2026 En el mismo pronunciamiento, la Oficina en México del Alto Comisionado informó que durante el presente año ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos. De ese total, indicó que tres correspondían a personas buscadoras originarias del estado de Guanajuato. “En lo que va del año 2026, ONU-DH ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras, tres de ellas buscadoras de Guanajuato”, puntualizó.

PATRICIA NEGRETE FUE ASESINADA AL SALIR DE SU JORNADA LABORAL Patricia Negrete Tafoya fue asesinada a balazos la noche del martes 23 de junio cuando concluía su jornada de trabajo como intendente en el Hospital Regional de Pénjamo. De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió cuando salía del centro hospitalario. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han dado a conocer públicamente las líneas de investigación que siguen para esclarecer el crimen. SE INCORPORÓ AL COLECTIVO TRAS LA DESAPARICIÓN DE SU HERMANA Patricia Negrete se integró al colectivo Una Promesa Por Cumplir después de la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida en enero de 2021. Desde entonces participó activamente en jornadas de búsqueda, actividades de acompañamiento y apoyo a otras familias que buscan a personas desaparecidas en distintos municipios de Guanajuato. Laura Angélica Negrete Tafoya continúa en calidad de desaparecida. COLECTIVO REALIZA LABORES DE BÚSQUEDA EN GUANAJUATO El colectivo Una Promesa Por Cumplir está conformado principalmente por mujeres buscadoras que desarrollan labores de localización de personas desaparecidas y acompañamiento a familiares de víctimas. Su trabajo se desarrolla en Guanajuato, una de las entidades del país con mayor número de personas desaparecidas, donde diversos colectivos participan en jornadas de búsqueda y acciones de documentación de casos.

FISCALÍA MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN Hasta el momento, la Fiscalía correspondiente no ha informado sobre la detención de personas presuntamente involucradas en el homicidio de Patricia Negrete Tafoya. Tampoco se han dado a conocer avances respecto a las líneas de investigación que permitan esclarecer el crimen o determinar si el asesinato guarda relación con las actividades que la víctima realizaba como integrante del colectivo de búsqueda. Mientras continúan las investigaciones, organismos nacionales e internacionales, así como colectivos de familiares de personas desaparecidas, han solicitado que el caso sea investigado considerando la labor de Patricia Negrete como buscadora y defensora de derechos humanos.

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