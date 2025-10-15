Caso del abogado David Cohen: SSC arresta a Donovan ‘N’, por su presunta participación en el ataque
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aprehendió Donovan por su probable participación en el homicidio del abogado David Cohen. Es el segundo detenido
El día de ayer se confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen tras haber sido víctima de un ataque armado el pasado 13 de octubre, frente a Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Uno de los presuntos responsables, identificado como autor material de los hechos, fue detenido al instante, mientras que su cómplice fue aprehendido hasta este 15 de octubre, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX).
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONFIRMA SEGUNDO DETENIDO POR HOMICIDIO DEL ABOGADO DAVID COHEN
A través de una publicación en sus redes sociales, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que hay una segunda persona detenida por su presunta participación en el ataque.
El sujeto fue identificado como Donovan ‘N’. “Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2”.
Vázquez Camacho indicó que Donovan fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX): “Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad”.
¿QUIÉN ES EL OTRO PRESUNTO RESPOSABLE DE ATACAR AL ABOGADO DAVID COHEN?
El primer detenido fue identificado como Héctor ‘N’, de 18 años de edad. Hasta donde se ha informado, el joven habría sido quien accionó el arma contra el abogado.
Sin embargo, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en la escena, repelió el ataque y procedió a la captura de Héctor.
Posteriormente, el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, divulgó que el sospechoso confirmó haber hecho un trato: realizar el ataque a cambio de $30 mil pesos. Además, confirmó que el arma la obtuvo de su cómplice.