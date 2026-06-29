México reprueba en índices de inclusión para la comunidad LGBTIQ+

El 29 de junio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el índice de ‘Inclusión LGBTIQ+ en México’. El reporte fue comunicado después de que en la Ciudad de México se celebrara la edición 48 de la marcha del Orgullo. La organización, bajo la administración de la ONU, calificó a México, en materia de inclusión, con un resultado considerablemente negativo. Según el PNUD, el índice general del país es de 0.64 puntos.

La organización aseveró que sí hay avances en el reconocimiento de los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT; aún existen evidencias de casos de violencia, inseguridad y falta de educación en el tema. Según el reporte del PNUD, las calificaciones se concentraron en la seguridad personal y violencia (0.43) y en educación (0.48), frente a los mejores resultados en participación política y cívica (0.84) y en salud (0.75). El PNUD destacó que México es uno de los pocos países de Latinoamérica con datos probabilísticos nacionales sobre la población de la diversidad sexual y de género, volviéndolo un referente regional para la aplicación de este índice.

Para colaborar con la calificación de México, se recogieron datos basados en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Se destacó que el 40.7 % de la población LGBT reportó haber experimentado depresión, frente al 27.8 % de la población no LGBT.

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