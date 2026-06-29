México reprueba en índices de inclusión para la comunidad LGBTIQ+

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    México reprueba en índices de inclusión para la comunidad LGBTIQ+
    Altos índices de violencia en contra de la comunidad LGBT+ Cuarto oscuro

Según la agencia perteneciente a la ONU, en México existen altos índices de inseguridad, violencia, exclusión e ignorancia sobre la comunidad LGBTIQ+

El 29 de junio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el índice de ‘Inclusión LGBTIQ+ en México’. El reporte fue comunicado después de que en la Ciudad de México se celebrara la edición 48 de la marcha del Orgullo.

La organización, bajo la administración de la ONU, calificó a México, en materia de inclusión, con un resultado considerablemente negativo. Según el PNUD, el índice general del país es de 0.64 puntos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marcha-del-orgullo-lgbt-en-la-ciudad-de-mexico-lluvias-protesta-y-bodas-colectivas-IH21733281

La organización aseveró que sí hay avances en el reconocimiento de los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT; aún existen evidencias de casos de violencia, inseguridad y falta de educación en el tema.

Según el reporte del PNUD, las calificaciones se concentraron en la seguridad personal y violencia (0.43) y en educación (0.48), frente a los mejores resultados en participación política y cívica (0.84) y en salud (0.75).

El PNUD destacó que México es uno de los pocos países de Latinoamérica con datos probabilísticos nacionales sobre la población de la diversidad sexual y de género, volviéndolo un referente regional para la aplicación de este índice.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-paso-historico-el-orgullo-lgbt-abarrota-saltillo-de-la-mano-de-paper-cut-AF21712174

Para colaborar con la calificación de México, se recogieron datos basados en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Se destacó que el 40.7 % de la población LGBT reportó haber experimentado depresión, frente al 27.8 % de la población no LGBT.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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