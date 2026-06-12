Caso Rocha no se abordará en reunión con EU: Claudia Sheinbaum

La Mandataria afirmó que el encuentro estará enfocado exclusivamente en los compromisos contenidos en el acuerdo bilateral de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos hace aproximadamente ocho meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no formará parte de la reunión de seguridad que sostendrán este viernes autoridades mexicanas y estadounidenses en la Ciudad de México.

“No se toca ese tema, porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”, sostuvo.

Durante la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de que el caso de Rocha fuera planteado por funcionarios estadounidenses, luego de las acusaciones formuladas desde Washington contra políticos sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico.

La Presidenta respondió que México insistirá en exigir las pruebas que respalden esos señalamientos.

“Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas”, dijo.

La reunión fue anunciada esta semana por el Canciller Roberto Velasco, luego de una llamada telefónica con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El funcionario informó que el encuentro daría seguimiento a la cooperación bilateral en seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional y combate a las finanzas ilícitas.

Velasco adelantó que a la mesa asistirían representantes del Gabinete de Seguridad mexicano y personal de la Embajada de Estados Unidos encabezado por el Embajador Ronald Johnson, como parte de los mecanismos de coordinación establecidos entre ambos países.

Sheinbaum explicó que por parte de México participarán representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

“Participan a nivel de subsecretarios en la reunión. Encabezará en el inicio Roberto y después ya se queda representación de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina y Guardia Nacional”, detalló.

El caso Rocha ha tensado la relación bilateral desde abril pasado, cuando autoridades estadounidenses solicitaron acciones contra diversos funcionarios de Sinaloa y el mandatario estatal pidió licencia para separarse temporalmente del cargo mientras avanzaban las investigaciones.

El Gobierno mexicano ha reclamado públicamente que Washington entregue elementos de prueba que sustenten las acusaciones y ha rechazado cualquier intento de intervención en asuntos internos.

La Presidenta adelantó que una vez concluida la reunión de este viernes se dará a conocer más información sobre las solicitudes de evidencia planteadas por México a las autoridades estadounidenses.

“Ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema”, expresó.