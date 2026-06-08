Detienen a cuatro por secuestro de Roxana Guzmán; la periodista sigue desaparecida

CDMX.- Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien permanece desaparecida desde el pasado 2 de junio, cuando fue sacada por la fuerza de su domicilio en Nanchital, al sur de Veracruz. La captura de cuatro de los sospechosos ocurrió el sábado durante un convivio familiar en el Fraccionamiento Residencial Sección XI de ese municipio. Los detenidos fueron identificados como César Alejandro, Alejandro, Luis Arturo y Andrés.

Familiares de los acusados denunciaron presuntos abusos durante el operativo y aseguraron que se trata de personas trabajadoras sin vínculos delictivos, de acuerdo con reportes locales. ¿QUIÉNES SON LOS DETENIDOS? Según sus allegados, César Alejandro labora como ayudante especialista en el área eléctrica del Complejo Petroquímico Cangrejera; Luis Arturo es estudiante de la Universidad Tecnológica y trabajador del COBAEV de Nanchital, mientras que Andrés se desempeña como ingeniero en la Terminal Marítima de Pajaritos. Los detenidos serán presentados este lunes en audiencia inicial ante el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

A más de una semana de los hechos, el paradero de Roxana Guzmán sigue sin conocerse. La periodista alcanzó a grabar con su teléfono celular los momentos previos a su privación de la libertad, imágenes en las que se observa la irrupción de varios hombres en su vivienda antes de que se interrumpiera la transmisión.

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