Caso Roxana Guzmán: Harfuch confirma 8 detenidos y advierte que habrá más capturas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido avanzar en la identificación de los presuntos responsables y en el cumplimiento de las órdenes judiciales.

“Aún faltan más personas por detener”, afirmó García Harfuch al presentar el estado actual del caso.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario señaló que las investigaciones continúan abiertas y que las autoridades prevén nuevas detenciones conforme avancen las indagatorias.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes sobre los avances en la investigación por la desaparición y asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, caso por el que hasta el momento existen ocho personas detenidas y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas.

SSPC MANTIENE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE VERACRUZ

Durante su intervención, García Harfuch informó que existe comunicación permanente con las autoridades del estado de Veracruz para fortalecer las investigaciones.

Precisó que mantiene contacto con la gobernadora Rocío Nahle, así como con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y la Policía Estatal, con el propósito de coordinar las acciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.

El funcionario indicó que esta colaboración interinstitucional continuará mientras permanezca abierta la investigación.

OCHO PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS POR EL HOMICIDIO

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, hasta el momento han sido detenidas ocho personas por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

Las investigaciones establecen que cuatro de los detenidos estarían relacionados directamente con la ejecución del secuestro y asesinato de Roxana Guzmán.

Entre ellos se encuentran tres presuntos integrantes del Grupo Sombra, organización también identificada como Cártel Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra.

Los imputados son:

- Javier Iván, alias “Delta 1”, identificado como presunto jefe operativo de la célula.

- José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”.

- Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”.

Las autoridades también señalaron la presunta participación de Karen Montserrat, alias “La Hiena”, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría actuado junto con los integrantes de dicha organización criminal en el asesinato de la comunicadora.

POLICÍAS MUNICIPALES TAMBIÉN FUERON DETENIDOS

Las otras cuatro personas detenidas son elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. Se trata de Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael.

Según las indagatorias de la Fiscalía estatal, estos servidores públicos presuntamente brindaban apoyo logístico a la célula criminal mediante el suministro de alimentos, recursos y otros apoyos materiales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más personas involucradas en los hechos.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA

Durante la conferencia, Omar García Harfuch reiteró que las ocho detenciones no representan el cierre del caso.

Señaló que las autoridades continúan desarrollando actos de investigación y que se prevé ejecutar nuevas órdenes de aprehensión conforme se obtengan mayores elementos de prueba.

El secretario no precisó el número de personas que aún son buscadas, aunque insistió en que las investigaciones permanecen en curso.

ROXANA GUZMÁN FUE VELADA POR SU FAMILIA EN NANCHITAL

El pasado lunes 6 de julio de 2026, familiares y amigos realizaron un velorio privado para Roxana Guzmán en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz.

La ceremonia se llevó a cabo después de que la Fiscalía confirmara, mediante pruebas de ADN, que los restos localizados correspondían a la directora del portal Pulso Informativo del Suroeste.

La investigación ministerial determinó que la periodista fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

De acuerdo con las autoridades, su cuerpo fue calcinado dentro de un tambo utilizando diésel antes de ser localizado durante las diligencias ministeriales.