Se incauta en Sinaloa una de cada cinco armas: Harfuch

El armamento confiscado en la entidad representa 20 por ciento del total nacional en ese lapso, de acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Una de cada cinco armas de fuego que han sido aseguradas en el País durante la actual Administración fue decomisada en Sinaloa, donde las fuerzas federales incautaron 5 mil 900 piezas entre octubre de 2024 y junio de 2026.

“Este volumen de armamento representa aproximadamente el 20 por ciento de las armas aseguradas en todo el país durante la presente administración, lo que muestra la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales y la importancia de retirar continuamente estas armas de las calles”, afirmó.

El funcionario reportó además el aseguramiento de un millón de cartuchos y más de 94 toneladas y media de drogas, entre ellas mil 300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo.

García Harfuch aseguró que las fuerzas federales han desarticulado 2 mil 412 laboratorios para producir metanfetaminas en Sinaloa durante el mismo periodo.

Durante la mañanera, dio a conocer que el Gobierno federal mantiene en la entidad un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos de la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

Según el Secretario, desde el inicio de la Administración, las corporaciones federales han detenido a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa.

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso, añadió, ha bajado 44 por ciento desde junio de 2025, tras el reforzamiento del despliegue federal en el estado.