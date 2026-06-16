$!Caso Valeria en Michoacán revela red criminal ligada a secuestros y homicidios en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el caso de la adolescente Valeria, de 15 años, localizada sin vida el 26 de mayo en Morelia, permitió identificar una red criminal presuntamente dedicada al secuestro y la extorsión, la cual estaría vinculada con al menos tres antecedentes de víctimas documentados en carpetas de investigación previas. En conferencia de prensa realizada este martes 16 de junio, el fiscal general Carlos Torres Piña señaló que las indagatorias derivadas del caso de la menor llevaron al cruce de información entre distintas carpetas, con lo que se detectó un patrón delictivo atribuido a un grupo integrado por tres personas: Alexander “N” y dos hombres identificados como Rigoberto “N”, padre y hermano del primero. De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, entre los antecedentes atribuidos a este grupo se encuentran dos casos de secuestro de menores de edad, en los que las víctimas lograron escapar, así como el homicidio de un hombre identificado como Roosevelt “N”, originario de Nogales, Sonora, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2025 en la zona de La Nopalera, en las inmediaciones de La Aldea, en Morelia.

VINCULAN A LA INVESTIGACIÓN TRES CASOS PREVIOS; DOS INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD La Fiscalía detalló que la primera carpeta corresponde al secuestro de una menor de edad, por quien los presuntos responsables habrían exigido 300 mil pesos. La víctima logró escapar antes de que se concretara el pago. El segundo caso se refiere a Roosevelt “N”, quien llegó a Morelia para reunirse con personas que ya conocía. Según la investigación, durante su estancia, los presuntos responsables habrían enviado mensajes a su hermana, residente en Estados Unidos, solicitando 25 mil dólares a cambio de su liberación. La denuncia fue presentada al sexto día de los hechos. El 9 de octubre de 2025, el hombre fue localizado sin vida en La Nopalera. La tercera carpeta involucra el secuestro de otra menor de edad, por quien también se solicitó un pago de 250 mil pesos. Al igual que en el primer caso, la víctima logró escapar.

INVESTIGACIÓN DEL CASO DE VALERIA Valeria, de 15 años, fue localizada sin vida el 26 de mayo en la zona de La Nopalera. De acuerdo con la Fiscalía, su caso permitió la revisión conjunta de las carpetas previas, lo que derivó en la identificación de un posible patrón de operación de la red investigada. Según la información oficial, la familia de la adolescente recibió exigencias de pago en distintos momentos, por un monto de 300 mil pesos. El fiscal Carlos Torres Piña señaló que la revisión de la información ministerial permitió establecer la existencia de antecedentes relacionados con el grupo investigado. Asimismo, indicó que el caso evidenció omisiones en el seguimiento de las investigaciones previas. “Si un ministerio público, un perito, un policía de investigación no solicita de inmediato algunos temas, se pueden escapar algunas informaciones fundamentales que podemos evitar y prevenir”, declaró.

INTEGRANTES IDENTIFICADOS U LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN La Fiscalía identificó a Alexander “N” como presunto participante en los hechos, así como a su padre y su hermano, ambos identificados como Rigoberto “N”. De acuerdo con las indagatorias, Alexander habría tenido contacto previo con Valeria, a quien presuntamente conoció en el contexto de su trabajo en el corte de aguacate en Tacámbaro. El día de su desaparición, el 25 de mayo, se ofreció a llevarla a la escuela en motocicleta. Las autoridades señalaron que Alexander fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, tras presuntamente intentar sobornar a elementos de la Policía de Investigación. Posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado. El 2 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa.

Ese mismo día fue detenido su padre, Rigoberto “N”, señalado por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Roosevelt “N”. La Fiscalía informó que continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en los distintos casos. El fiscal Torres Piña indicó que la vicefiscal de Alto Impacto notificó la incorporación de una carpeta adicional relacionada con los hechos, lo que permitió reforzar la integración de la investigación.

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