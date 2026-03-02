‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 2 marzo 2026
    ‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’
    La detención de Barrón se ejecutó el domingo en San Nicolás de los Garza y fue puesta a disposición de autoridades federales. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Prisión

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Morena

El senador dijo que busca justicia por una denuncia que calificó como ‘guerra sucia’ y afirmó que hubo extorsión

MONTERREY, NL.- Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, en una causa derivada de una denuncia presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández.

La audiencia inicial se realizó este lunes en juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta, en Nuevo León, y en la misma determinación se dictó la medida cautelar para Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, señalados en la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Golpean a estudiante italiano en sepelio de ‘El Mencho’ en Zapopan; reporta robo de cámaras y celular

Tras la resolución, Fernández difundió un mensaje en el que celebró la decisión judicial y afirmó que con ello” le regreso mi buen nombre a mis hijas. Ellas sufrieron una guerra sucia por personas que intentaron extorsionarme. Como padre, hoy me planto a exigir justicia tras un año y medio de lucha personal”.

El senador sostuvo que la denuncia que lo involucró durante la contienda de 2024 fue parte de un “montaje” y aseguró que recibió una exigencia para abandonar la campaña y entregar dinero, por lo que amplió su querella ante instancias federales por extorsión y amenazas.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a 13 por quema de vehículos en Jalisco tras hechos del 22 de febrero, reporta Fiscalía

De acuerdo con los señalamientos contenidos en el expediente, la carpeta se originó a partir de una denuncia presentada por Fernández en abril de 2024, durante la campaña al Senado, en la que acusó que se promovió una imputación en su contra sin elementos de identificación ni dictámenes médicos o psicológicos, situación que posteriormente fue descartada por la Fiscalía estatal.

Las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el sábado 7 de marzo, cuando el juez definirá si los imputados serán vinculados y bajo qué condiciones continuará el proceso.

La detención de Barrón se ejecutó el domingo en San Nicolás de los Garza y fue puesta a disposición de autoridades federales; desde entonces, el caso generó reacciones en el ámbito político local, con señalamientos de persecución por parte de actores de oposición y llamados a que el proceso se conduzca en sede judicial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prisión

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en relación a la detención de Karina Marlene Barrón Perales

Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas
Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue detenido por su presunto vínculo con el asesinato de Carlos Manzo.

Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’
Esta mañana fue trasladado el cuerpo del líder de CJNG al Panteón del Recinto de la Paz, quien fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero.

‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda
La presidenta Sheinbaum afronta retos internos y externos en este año de grandes definiciones.

Negociación del T-MEC y reforma electoral, los retos de la Presidenta Sheinbaum

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó un ataque con drones en la Embajada de Estados Unidos en Riad.

Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad
Un avión de Middle East Airlines vuela mientras se eleva humo tras los ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano.

Hasta cinco semanas podría incrementarse el ataque contra Irán, afirma Trump
El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth da una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington.

Tras los ataques, Pete Hegseth asegura que han conseguido un cambio de régimen en Irán
Mientras la Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber bloqueado el estrecho de Ormuz, las autoridades de EU lo niegan

Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo