‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’

MONTERREY, NL.- Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, en una causa derivada de una denuncia presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández.

La audiencia inicial se realizó este lunes en juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta, en Nuevo León, y en la misma determinación se dictó la medida cautelar para Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, señalados en la investigación.

Tras la resolución, Fernández difundió un mensaje en el que celebró la decisión judicial y afirmó que con ello” le regreso mi buen nombre a mis hijas. Ellas sufrieron una guerra sucia por personas que intentaron extorsionarme. Como padre, hoy me planto a exigir justicia tras un año y medio de lucha personal”.

El senador sostuvo que la denuncia que lo involucró durante la contienda de 2024 fue parte de un “montaje” y aseguró que recibió una exigencia para abandonar la campaña y entregar dinero, por lo que amplió su querella ante instancias federales por extorsión y amenazas.

De acuerdo con los señalamientos contenidos en el expediente, la carpeta se originó a partir de una denuncia presentada por Fernández en abril de 2024, durante la campaña al Senado, en la que acusó que se promovió una imputación en su contra sin elementos de identificación ni dictámenes médicos o psicológicos, situación que posteriormente fue descartada por la Fiscalía estatal.

Las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el sábado 7 de marzo, cuando el juez definirá si los imputados serán vinculados y bajo qué condiciones continuará el proceso.