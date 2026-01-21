Confirma Fiscal de Nuevo León que maestro colombiano no tenía costillas rotas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Fiscalía de Nuevo León aseguró que los exámenes médicos practicados a Leonardo Ariel Escobar Barrios no confirman las fracturas que el catedrático denunció
La Fiscalía estatal confirmó que el catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios no tenía fracturas en sus costillas cuando fue rescatado y trasladado por las autoridades locales tras haber permanecido varios días desaparecido, en Nuevo León.
El Fiscal General Javier Flores Saldívar dijo que el examen médico que se le practicó no arrojó que tuviera lesiones, como él aseguró.
TE PUEDE INTERESAR: Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas
En una rueda de prensa en las instalaciones de la IBERO Puebla catedrático afirmó que Guardia Nacional lo había golpeado y le fracturó tres costillas durante su detención por una falta administrativa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía aparentemente no existía las lesiones que él refiere, respecto a las costillas”, dijo.
Reiteró que en la carpeta no existe referencia a ese tipo de lesiones y aparentemente también existe un dictamen médico que también lo avala.
“Creo que también existe un dictamen de Apodaca, no lo hemos recabado todavía”, señaló.
El colombiano fue localizado en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez en donde se le brindó ayuda después de que anduvo vagando desorientado cuatro días tras haber sido liberado por la policía de Apodaca luego de 36 horas de arresto por la falta administrativa registrada en la terminal área, el 31 de diciembre cuando arribó a Nuevo León procedente de Bogotá.
“Si el refiere algún tipo de lesiones, pues debe de tener las constancias que lo acrediten”, estableció el Fiscal.
Sobre el estatus de la investigación dijo que corresponde dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que concierne a los elementos de Guardia Nacional y la Fiscalía local investigará la actuación de la policía de Apodaca.
TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional también desmiente a catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León
Al momento no se ha configurado ningún delito, pero se ha hablado de la ausencia del registro de la detención del extranjero, de 42 años.
“Se va analizar si constituye un hecho delictivo”, aclaró Flores Saldívar.
Expuso que en contra del anexo no hay delito que perseguir porque al contrario le brindaron ayuda.