$!Confirma Fiscal de Nuevo León que maestro colombiano no tenía costillas rotas

La Fiscalía estatal confirmó que el catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios no tenía fracturas en sus costillas cuando fue rescatado y trasladado por las autoridades locales tras haber permanecido varios días desaparecido, en Nuevo León.

El Fiscal General Javier Flores Saldívar dijo que el examen médico que se le practicó no arrojó que tuviera lesiones, como él aseguró.

En una rueda de prensa en las instalaciones de la IBERO Puebla catedrático afirmó que Guardia Nacional lo había golpeado y le fracturó tres costillas durante su detención por una falta administrativa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía aparentemente no existía las lesiones que él refiere, respecto a las costillas”, dijo.

Reiteró que en la carpeta no existe referencia a ese tipo de lesiones y aparentemente también existe un dictamen médico que también lo avala.

“Creo que también existe un dictamen de Apodaca, no lo hemos recabado todavía”, señaló.