Cateo a vivienda en Nuevo León deja tres detenidos y el aseguramiento de armas y drogas
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica
Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de tres hombres detenidos, así como el aseguramiento de armas y droga dejó un cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este viernes.
La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del operativo ejecutado en un inmueble de la colonia Sierra Alta.
El resultado fue de tres hombres detenidos, dos armas de fuego, dos cargadores, cartuchos de diverso calibre, dosis de narcóticos con las características de la marihuana y cocaína, así como dos radiofrecuencias, celulares, básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.