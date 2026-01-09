Cateo a vivienda en Nuevo León deja tres detenidos y el aseguramiento de armas y drogas

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de tres hombres detenidos, así como el aseguramiento de armas y droga dejó un cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este viernes.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del operativo ejecutado en un inmueble de la colonia Sierra Alta.

