Cateo a vivienda en Nuevo León deja tres detenidos y el aseguramiento de armas y drogas

México
/ 9 enero 2026
    Cateo a vivienda en Nuevo León deja tres detenidos y el aseguramiento de armas y drogas
    Un saldo de tres hombres detenidos, así como el aseguramiento de armas y droga dejó un cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este viernes.
Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de tres hombres detenidos, así como el aseguramiento de armas y droga dejó un cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este viernes.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del operativo ejecutado en un inmueble de la colonia Sierra Alta.

El resultado fue de tres hombres detenidos, dos armas de fuego, dos cargadores, cartuchos de diverso calibre, dosis de narcóticos con las características de la marihuana y cocaína, así como dos radiofrecuencias, celulares, básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

