Cateo deja el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo y un autobús en Pesquería, NL

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    Cateo deja el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo y un autobús en Pesquería, NL
    La FGR aseguró 203 litros de hidrocarburo, tres bidones, una bomba de trasiego y un autobús durante un cateo en Pesquería. FGR
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Elementos de la FGR catearon el inmueble ubicado en la colonia Las Haciendas

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo a un inmueble por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo, así como un autobús de transporte público en Pesquería, Nuevo León.

La intervención se derivó de diligencias por una investigación iniciada por Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

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El inmueble cateado se ubica en la colonia Las Haciendas, en el ayuntamiento de Pesquería, en donde con el Ministerio Público de la Federación, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, ejecutó el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo distribuidos en tres bidones; un tambo de plástico, una manguera de 15 metros, una bomba de trasiego y un autobús de transporte público.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/golpe-al-trafico-de-drogas-en-nuevo-leon-decomisan-135-kilos-de-cristal-GP24091986

Los indicios asegurados en la finca fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) instancia que continuará con las diligencias correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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