Cateo deja el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo y un autobús en Pesquería, NL
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Elementos de la FGR catearon el inmueble ubicado en la colonia Las Haciendas
Monterrey, Nuevo León.- Un cateo a un inmueble por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo, así como un autobús de transporte público en Pesquería, Nuevo León.
La intervención se derivó de diligencias por una investigación iniciada por Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
El inmueble cateado se ubica en la colonia Las Haciendas, en el ayuntamiento de Pesquería, en donde con el Ministerio Público de la Federación, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, ejecutó el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo distribuidos en tres bidones; un tambo de plástico, una manguera de 15 metros, una bomba de trasiego y un autobús de transporte público.
Los indicios asegurados en la finca fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) instancia que continuará con las diligencias correspondientes.