$!Cateo deja el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo y un autobús en Pesquería, NL

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo a un inmueble por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó el aseguramiento de 203 litros de hidrocarburo, así como un autobús de transporte público en Pesquería, Nuevo León.

La intervención se derivó de diligencias por una investigación iniciada por Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.