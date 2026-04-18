Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en General Terán, Nuevo León

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México
/ 18 abril 2026
    Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en General Terán, Nuevo León
    Operativo Muralla en General Terán dejó cinco presuntos delincuentes abatidos; autoridades aseguraron armas y reforzaron la zona sin bajas policiales Archivo | Fuerza Civil Instagram

Los hechos se registraron este sábado, sin que se especificara el sitio exacto del enfrentamiento

Monterrey, Nuevo León.- Tras activar el Operativo Muralla, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil dejó cinco presuntos criminales abatidos en General Terán, Nuevo León.

Autoridades estatales informaron que, derivado de labores de inteligencia e investigación, se activó el operativo en dicho municipio donde se logró detectar a una célula del crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450

Al verse sorprendidos, los civiles armados accionaron sus armas contra los policías que repelieron la agresión y, como resultado, cinco presuntos criminales resultaron abatidos, así como se logró el aseguramiento de cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

De parte de los uniformados no hubo lesionados o bajas.

La zona del enfrentamiento fue reforzada con presencia policial en coordinación con la Defensa y Guardia Nacional mientras se registraba el arribo de Servicios Periciales.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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