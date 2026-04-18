Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en General Terán, Nuevo León

Autoridades estatales informaron que, derivado de labores de inteligencia e investigación, se activó el operativo en dicho municipio donde se logró detectar a una célula del crimen organizado.

Monterrey, Nuevo León.- Tras activar el Operativo Muralla, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil dejó cinco presuntos criminales abatidos en General Terán, Nuevo León.

Al verse sorprendidos, los civiles armados accionaron sus armas contra los policías que repelieron la agresión y, como resultado, cinco presuntos criminales resultaron abatidos, así como se logró el aseguramiento de cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

De parte de los uniformados no hubo lesionados o bajas.

La zona del enfrentamiento fue reforzada con presencia policial en coordinación con la Defensa y Guardia Nacional mientras se registraba el arribo de Servicios Periciales.