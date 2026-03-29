Ceci Flores: Lo mínimo que merezo es un hijo completo

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México
/ 29 marzo 2026
    Ceci Flores: Lo mínimo que merezo es un hijo completo
    Según autoridades, las condiciones en que se hallaron los restos dificultan obtener un perfil genético concluyente. CUARTOSCURO

Tras hallar restos que asegura que pertenecen a su hijo, sostiene líder del colectivo Madres Buscadora de Sonora reuniones con el fiscal de Sinaloa

Tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con personal especializado en genética y la Dirección de Servicios Periciales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que recibieron detalles sobre el proceso de identificación de los restos encontrados el pasado 24 de marzo, durante un cateo realizado por la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, las condiciones en las que fueron localizados los restos —derivadas del tiempo que permanecieron expuestos— han complicado la obtención de un perfil genético concluyente, mencionó Flores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-muerto-a-empresario-secuestrado-en-mazatlan-DN19726647

Indicó que hasta ahora no se han obtenido resultados positivos de ADN que permitan confirmar oficialmente la identidad; sin embargo, se presume que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda Rocha.

El proceso de análisis, señaló, requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más. Mientras tanto, se mantiene a la espera de información que les permita tener certeza y, eventualmente, dar una sepultura digna.

“No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró [...] Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo”, declaró.

Finalmente, la madre buscadora agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación ante la sensibilidad del caso, y aseguró que continuará informando conforme las autoridades den a conocer avances oficiales.

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