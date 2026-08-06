Célula ligada a asesinato de Carlos Manzo habría ganado 10 mil 800 mdp con extorsión al aguacate

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México
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    Célula ligada a asesinato de Carlos Manzo habría ganado 10 mil 800 mdp con extorsión al aguacate
    La Fiscalía de Michoacán informó que la estructura investigada por el caso Carlos Manzo habría obtenido hasta 10 mil 800 mdp mediante cobros al sector aguacatero. Cuartoscuro

Fiscalía de Michoacán señala que una célula criminal habría recaudado miles de millones mediante cuotas a productores de aguacate.

La célula criminal señalada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como vinculada al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, habría obtenido ingresos de hasta 18 mil millones de pesos anuales mediante un esquema de cobro de piso a productores de aguacate y limón, informó la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal.

La estimación fue presentada durante una conferencia de prensa como parte de las investigaciones por el homicidio del edil, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal operaba mediante cuotas impuestas por kilogramo de producto a agricultores de distintas regiones del estado, principalmente en los sectores aguacatero y limonero.

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OPERADORES CONTROLABAN COBROS EN SECTORES AGRÍCOLA Y LIMONERO

Según la información proporcionada por la Fiscalía estatal, la red contaba con al menos dos operadores identificados: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como encargado del cobro de cuotas al sector aguacatero, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, relacionado con la operación en el sector limonero.

La autoridad indicó que ambos formarían parte de la misma estructura criminal investigada por su presunta relación con la planeación y ejecución del homicidio del alcalde de Uruapan.

En el caso de “El Licenciado”, la Fiscalía señaló que el operador habría obtenido alrededor de 7 mil 200 millones de pesos únicamente mediante las cuotas aplicadas a productores de aguacate.

COBRO DE PISO AL AGUACATE HABRÍA GENERADO HASTA 10 MIL 800 MILLONES DE PESOS

La FGE explicó que las cuotas impuestas al sector aguacatero variaban dependiendo de las condiciones del mercado. Durante temporadas con precios bajos, el cobro presuntamente era de entre uno y dos pesos por kilogramo de producto, mientras que en periodos de mayor demanda aumentaba hasta entre cinco y seis pesos por kilogramo.

Con base en una producción estatal estimada de 1.8 millones de toneladas anuales, las autoridades calcularon que este esquema podría haber generado hasta 10 mil 800 millones de pesos al año.

Michoacán es reconocido como el principal productor de aguacate del país y uno de los mayores productores a nivel mundial. El fruto representa uno de los principales productos de exportación agrícola del estado, con presencia en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

EXTORSIÓN AL SECTOR LIMONERO HABRÍA GENERADO MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS

La Fiscalía estatal señaló que el segundo componente del esquema correspondía al sector limonero, donde Gerardo “N”, alias “El Congo”, presuntamente administraba el cobro de cuotas a productores.

En este caso, la autoridad indicó que los pagos exigidos oscilaban entre uno y dos pesos por kilogramo de limón.

Considerando una producción anual estimada de 856.7 millones de kilogramos, la FGE calculó que las ganancias obtenidas mediante este mecanismo pudieron ubicarse entre mil 713 millones y 3 mil 426 millones de pesos al año.

Estas cifras, sumadas a los ingresos estimados por el cobro de cuotas al aguacate, forman parte del cálculo de hasta 18 mil millones de pesos anuales atribuidos por la Fiscalía a la célula criminal investigada.

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INVESTIGACIÓN RELACIONA CAPACIDAD ECONÓMICA CON ATAQUE CONTRA ALCALDE DE URUAPAN

La Fiscalía de Michoacán señaló que la estructura investigada contaba con una capacidad financiera derivada de actividades de extorsión en sectores productivos estratégicos del estado.

De acuerdo con la autoridad, los recursos obtenidos mediante estos cobros habrían permitido mantener operaciones criminales y estarían relacionados con la capacidad de organización atribuida a la célula criminal señalada por el asesinato de Carlos Manzo.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar la participación de las personas señaladas, así como establecer las responsabilidades individuales dentro del caso por el homicidio del alcalde de Uruapan.

Con información de INFOBAE

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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