Cae 12% la exportación de jitomate en México a un año de aranceles en EU

Desde el 15 de julio del año pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso un arancel de 17.09% al jitomate mexicano, al argumentar que se produce con subsidios.

Las exportaciones de la hortaliza alcanzaron un valor de mil 215 millones de dólares este año y se trata del cuarto producto agrícola que más vende México al resto del mundo.

Las exportaciones de jitomate se redujeron a un año de la cuota compensatoria de Estados Unidos. Los envíos disminuyeron 1.2% entre enero y mayo, lo que prolonga la caída de exportaciones del año pasado.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró que Canadá aprovecha esa situación para enviar más jitomate al mercado estadounidense.

El expresidente del CNA, Juan Cortina Gallardo, dijo que México ha perdido entre 10% y 12% del mercado de la Unión Americana y los canadienses han incrementado 25% sus exportaciones, de acuerdo con la información de los primeros meses de este año.

“A los canadienses no les pusieron cuota compensatoria, como a México, y los subsidian con electricidad y el costo del agua”, agregó.

Hay que considerar que los canadienses llevan años invirtiendo en invernaderos para aumentar sus cosechas de jitomate, comentó el socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Fernando Cruz.

Expuso que hay empresas canadienses que se asocian con mexicanas para que se siembre el jitomate en México, se envíe a Canadá y luego se reexporte al norte de Estados Unidos.

De 2019 a 2024, la producción canadiense tuvo un crecimiento de 26%, el área cosechada subió 19% y el valor aumentó 46%, en tanto que las exportaciones de Canadá casi se duplicaron.

En México se redujo 11% la superficie sembrada de jitomate, porque se reconvirtieron cultivos y se dejó “descansar” la tierra.

“Producimos 44 millones de toneladas en 2.5 millones de hectáreas; no se produce más porque se saturaría el mercado y estarían bajando los precios. Se quiere compensar el precio por volumen”, añadió Fernando Cruz.

“Seguirá siendo el rey”

El empresario destacó que, aun con menores exportaciones, los precios son altos y México es el “mayor oferente de tomate de Estados Unidos y va a seguir siendo el rey”.

El CNA asegura que el jitomate en los anaqueles de la Unión Americana está a casi el doble de precio.

“Algunos dicen que en Estados Unidos es más caro pedir una ensalada que un bistec”, comentó Fernando Cruz.