Cae 12% la exportación de jitomate en México a un año de aranceles en EU

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    Cae 12% la exportación de jitomate en México a un año de aranceles en EU
    Productores piden al Gobierno frenar cualquier intento de EU por imponer bloqueos temporales durante las cosechas estadounidenses en la revisión del T-MEC. CUARTOOSCURO

México ha cedido entre 10% y 12% de su participación en EU, un espacio que Canadá aprovechó al elevar 25% sus envíos sin pagar aranceles

Las exportaciones de jitomate se redujeron a un año de la cuota compensatoria de Estados Unidos. Los envíos disminuyeron 1.2% entre enero y mayo, lo que prolonga la caída de exportaciones del año pasado.

Las exportaciones de la hortaliza alcanzaron un valor de mil 215 millones de dólares este año y se trata del cuarto producto agrícola que más vende México al resto del mundo.

Desde el 15 de julio del año pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso un arancel de 17.09% al jitomate mexicano, al argumentar que se produce con subsidios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/pide-sindicato-de-estados-unidos-aranceles-a-cerveza-mexicana-para-impulsar-produccion-nacional-KL22299737

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró que Canadá aprovecha esa situación para enviar más jitomate al mercado estadounidense.

El expresidente del CNA, Juan Cortina Gallardo, dijo que México ha perdido entre 10% y 12% del mercado de la Unión Americana y los canadienses han incrementado 25% sus exportaciones, de acuerdo con la información de los primeros meses de este año.

“A los canadienses no les pusieron cuota compensatoria, como a México, y los subsidian con electricidad y el costo del agua”, agregó.

Hay que considerar que los canadienses llevan años invirtiendo en invernaderos para aumentar sus cosechas de jitomate, comentó el socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Fernando Cruz.

Expuso que hay empresas canadienses que se asocian con mexicanas para que se siembre el jitomate en México, se envíe a Canadá y luego se reexporte al norte de Estados Unidos.

De 2019 a 2024, la producción canadiense tuvo un crecimiento de 26%, el área cosechada subió 19% y el valor aumentó 46%, en tanto que las exportaciones de Canadá casi se duplicaron.

En México se redujo 11% la superficie sembrada de jitomate, porque se reconvirtieron cultivos y se dejó “descansar” la tierra.

“Producimos 44 millones de toneladas en 2.5 millones de hectáreas; no se produce más porque se saturaría el mercado y estarían bajando los precios. Se quiere compensar el precio por volumen”, añadió Fernando Cruz.

“Seguirá siendo el rey”

El empresario destacó que, aun con menores exportaciones, los precios son altos y México es el “mayor oferente de tomate de Estados Unidos y va a seguir siendo el rey”.

El CNA asegura que el jitomate en los anaqueles de la Unión Americana está a casi el doble de precio.

“Algunos dicen que en Estados Unidos es más caro pedir una ensalada que un bistec”, comentó Fernando Cruz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aranceles-impuestos-por-gobierno-de-mexico-funcionan-importaciones-desde-asia-caen-232-por-ciento-PC22314139

Para los expertos consultados, la preocupación es que, además de la cuota compensatoria, los estadounidenses pongan nuevas restricciones. Por ejemplo, se podría impedir que entre jitomate mexicano en las estaciones o periodos cuando está la cosecha en la Unión Americana.

Ahora que está la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), piden al gobierno mexicano no permitir que nos apliquen la llamada “estacionalidad”.

Datos

- $1,215 millones de dólares: el valor que alcanzaron las exportaciones de jitomate a EU a mayo de este año.

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