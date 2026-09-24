Centro Forense en Iztapalapa alcanza 50% de avance: así será el nuevo espacio para identificar personas

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    Centro Forense en Iztapalapa alcanza 50% de avance: así será el nuevo espacio para identificar personas
    La estimación de las autoridades capitalinas es que el proyecto pueda quedar terminado durante los primeros meses de 2027. FOTO: CUARTOSCURO

El Centro ubicado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, registra un avance del 50% y podría comenzar operaciones durante los primeros meses de 2027.

La construcción del nuevo Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de la Ciudad de México avanza en Iztapalapa como parte de las acciones destinadas a fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

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La obra, ubicada en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, registra actualmente un 50% de avance, de acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante un recorrido de supervisión.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL CENTRO FORENSE?

La estimación de las autoridades capitalinas es que el proyecto pueda quedar terminado durante los primeros meses de 2027.

El centro forma parte de los 30 compromisos planteados por el gobierno capitalino para fortalecer la política de búsqueda de personas en la Ciudad de México.

La obra busca modificar la manera en que históricamente se han resguardado cuerpos y restos humanos no identificados en fosas comunes.

¿QUÉ TENDRÁ EL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE?

El proyecto contempla una capacidad de 2 mil 500 gavetas y 12 mil 384 osarios, espacios que estarán destinados al resguardo temporal de personas fallecidas y restos humanos.

La infraestructura también contará con áreas especializadas para realizar estudios y análisis forenses.

$!El centro tiene como objetivo fortalecer la política de búsqueda de personas en la Ciudad de México.
El centro tiene como objetivo fortalecer la política de búsqueda de personas en la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

Estas instalaciones permitirán obtener información que pueda contribuir a establecer la identidad de una persona y facilitar los procesos de búsqueda de familiares.

La obra se desarrolla sobre una superficie de 6 mil metros cuadrados y representa una inversión de 142 millones de pesos.

¿POR QUÉ SERÁ UN RESGUARDO TEMPORAL?

Uno de los objetivos centrales del proyecto es que las personas fallecidas sin identificar no permanezcan de manera indefinida en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el concepto de resguardo temporal responde a la intención de avanzar en los procesos de identificación y localización de familiares para posteriormente realizar la restitución correspondiente.

Con ello, el centro busca dejar atrás el modelo tradicional de utilización de fosas comunes y avanzar hacia un sistema de resguardo individualizado.

CENTRO FORENSE APOYARÁ LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

Además de contar con espacios para conservar cuerpos y restos humanos, el inmueble tendrá infraestructura destinada al trabajo forense.

Los análisis realizados podrán aportar información para determinar identidades y contribuir a las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas en la capital.

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La construcción del centro representa así una nueva infraestructura vinculada con la búsqueda forense y la identificación de personas en la Ciudad de México.

Mientras continúan los trabajos en San Lorenzo Tezonco, las autoridades prevén que el inmueble pueda estar concluido a principios de 2027.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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