Centro Forense en Iztapalapa alcanza 50% de avance: así será el nuevo espacio para identificar personas

La construcción del nuevo Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de la Ciudad de México avanza en Iztapalapa como parte de las acciones destinadas a fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La obra, ubicada en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, registra actualmente un 50% de avance, de acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante un recorrido de supervisión.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL CENTRO FORENSE?

La estimación de las autoridades capitalinas es que el proyecto pueda quedar terminado durante los primeros meses de 2027.

El centro forma parte de los 30 compromisos planteados por el gobierno capitalino para fortalecer la política de búsqueda de personas en la Ciudad de México.

La obra busca modificar la manera en que históricamente se han resguardado cuerpos y restos humanos no identificados en fosas comunes.

¿QUÉ TENDRÁ EL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE?

El proyecto contempla una capacidad de 2 mil 500 gavetas y 12 mil 384 osarios, espacios que estarán destinados al resguardo temporal de personas fallecidas y restos humanos.

La infraestructura también contará con áreas especializadas para realizar estudios y análisis forenses.