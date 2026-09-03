México recibió casi 98 mil cadáveres en 2025: estos estados concentran la mayor carga forense
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El Estado de México, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México concentraron 32.8% de los ingresos registrados en el país.
Durante 2025, las Unidades Estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) registraron el ingreso de 97 mil 920 cadáveres a los servicios médicos forenses y periciales del país, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunque el número representa una disminución de 2.1% respecto a los 100 mil 20 cuerpos contabilizados durante 2024, la cantidad de ingresos evidencia la presión que enfrentan las instituciones encargadas de realizar procesos de identificación, resguardo y entrega de personas fallecidas.
La distribución tampoco fue uniforme entre las entidades. Cuatro estados concentraron casi una tercera parte de los cuerpos recibidos a nivel nacional.
Estado de México encabeza los ingresos
El Estado de México ocupó el primer lugar con 11 mil 47 cadáveres recibidos durante el año, equivalente a 11.3% del total nacional.
En segundo sitio se ubicó Guanajuato, con 7 mil 245 cuerpos, seguido de Baja California, con 6 mil 914, y Ciudad de México, que reportó 6 mil 815.
En conjunto, estas cuatro entidades acumularon 32.8% de los ingresos registrados en todo el país.
Otros estados que también reportaron cifras elevadas fueron Jalisco, con 6 mil 2 cadáveres; Chihuahua, con 4 mil 800; Veracruz, con 4 mil 783, y Nuevo León, con 4 mil 433.
En contraste, Campeche registró 531 ingresos, Aguascalientes 768 y Baja California Sur 845, las cifras más bajas entre las entidades mencionadas en el reporte.
Miles de cuerpos permanecieron en anfiteatros
El volumen de ingresos no es el único indicador de la presión que enfrenta el sistema forense. Al cierre de 2025, había 10 mil 770 cadáveres almacenados en anfiteatros de todo el país.
Veracruz concentró el mayor número, con 2 mil 552 cuerpos, seguido de Jalisco, con mil 190; Quintana Roo, con mil 132; Guerrero, con 958, y Ciudad de México, con 722.
Los datos muestran que el número de cuerpos recibidos y el rezago en almacenamiento no necesariamente avanzan de manera proporcional. Por ejemplo, aunque el Estado de México encabezó los ingresos nacionales, terminó 2025 con nueve cadáveres almacenados en anfiteatros.
Más de 6 mil cadáveres egresaron sin identificar
Otro de los desafíos corresponde a la identificación de las personas fallecidas. Durante 2025, 6 mil 502 cadáveres egresaron como no identificados.
De acuerdo con el INEGI, 48.7% terminó nuevamente en almacenamiento de anfiteatros, mientras que 26.3% fue destinado a fosas comunes individuales.
La dimensión del trabajo también se refleja en las más de 5.1 millones de solicitudes de intervención pericial recibidas durante el año. Al finalizar 2025, el país acumulaba 289 mil 958 trámites pendientes, una cifra que refleja la magnitud de la carga que enfrentan los servicios periciales mexicanos.