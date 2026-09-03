México recibió casi 98 mil cadáveres en 2025: estos estados concentran la mayor carga forense

Durante 2025, las Unidades Estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) registraron el ingreso de 97 mil 920 cadáveres a los servicios médicos forenses y periciales del país, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque el número representa una disminución de 2.1% respecto a los 100 mil 20 cuerpos contabilizados durante 2024, la cantidad de ingresos evidencia la presión que enfrentan las instituciones encargadas de realizar procesos de identificación, resguardo y entrega de personas fallecidas.

La distribución tampoco fue uniforme entre las entidades. Cuatro estados concentraron casi una tercera parte de los cuerpos recibidos a nivel nacional.

Estado de México encabeza los ingresos

El Estado de México ocupó el primer lugar con 11 mil 47 cadáveres recibidos durante el año, equivalente a 11.3% del total nacional.

En segundo sitio se ubicó Guanajuato, con 7 mil 245 cuerpos, seguido de Baja California, con 6 mil 914, y Ciudad de México, que reportó 6 mil 815.

En conjunto, estas cuatro entidades acumularon 32.8% de los ingresos registrados en todo el país.

Otros estados que también reportaron cifras elevadas fueron Jalisco, con 6 mil 2 cadáveres; Chihuahua, con 4 mil 800; Veracruz, con 4 mil 783, y Nuevo León, con 4 mil 433.

En contraste, Campeche registró 531 ingresos, Aguascalientes 768 y Baja California Sur 845, las cifras más bajas entre las entidades mencionadas en el reporte.