Descubren subametralladora y decenas de celulares en el penal de Culiacán

/ 27 octubre 2025
    Descubren subametralladora y decenas de celulares en el penal de Culiacán
    De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, las revisiones se llevaron a cabo de manera consecutiva durante el fin de semana. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades estatales y federales aseguraron armas de fuego, celulares, puntas y droga en nuevas revisiones al penal, donde continúan los operativos tras los hechos violentos entre internos ocurridos en agosto

CULIACÁN, SIN.- En nuevas inspecciones realizadas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del grupo de fuerzas especiales estatales y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional aseguraron cinco armas de fuego, entre ellas una subametralladora, además de teléfonos celulares, puntas y un módem para servicio de internet.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), las revisiones se llevaron a cabo de manera consecutiva durante el fin de semana y la mañana de este lunes, como parte de los operativos de control tras los incidentes violentos registrados el pasado 13 de agosto.

En la primera revisión, las autoridades hallaron únicamente dos teléfonos celulares y dos cuchillos, pero en una nueva inspección sorpresiva se localizaron cuatro pistolas calibre nueve milímetros y una subametralladora del mismo calibre.

Durante el operativo también se decomisaron cinco teléfonos celulares adicionales, así como un módem de internet, artículos prohibidos dentro del penal. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La SSP informó que el pasado viernes 24 de octubre, en otro cateo dentro del mismo penal, se decomisaron 20 celulares, 14 puntas y dos grameras, además de drogas y dinero en efectivo hallados en distintos módulos.

En los esculques realizados durante octubre, las fuerzas estatales y federales han confiscado más de 50 dosis de droga con las características de la cocaína, 10 paquetes de marihuana, ocho armas de fuego, múltiples cargadores y equipos de comunicación.

La dependencia señaló que las inspecciones continuarán de manera permanente en todos los módulos del penal, con el objetivo de garantizar el control interno y evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Aseguró que durante las operaciones se respeta la integridad de los internos, quienes reciben un trato digno mientras el personal estatal y federal realiza la verificación de las celdas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

