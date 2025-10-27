Descubren subametralladora y decenas de celulares en el penal de Culiacán

CULIACÁN, SIN.- En nuevas inspecciones realizadas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del grupo de fuerzas especiales estatales y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional aseguraron cinco armas de fuego, entre ellas una subametralladora, además de teléfonos celulares, puntas y un módem para servicio de internet.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), las revisiones se llevaron a cabo de manera consecutiva durante el fin de semana y la mañana de este lunes, como parte de los operativos de control tras los incidentes violentos registrados el pasado 13 de agosto.

En la primera revisión, las autoridades hallaron únicamente dos teléfonos celulares y dos cuchillos, pero en una nueva inspección sorpresiva se localizaron cuatro pistolas calibre nueve milímetros y una subametralladora del mismo calibre.

Durante el operativo también se decomisaron cinco teléfonos celulares adicionales, así como un módem de internet, artículos prohibidos dentro del penal. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La SSP informó que el pasado viernes 24 de octubre, en otro cateo dentro del mismo penal, se decomisaron 20 celulares, 14 puntas y dos grameras, además de drogas y dinero en efectivo hallados en distintos módulos.

En los esculques realizados durante octubre, las fuerzas estatales y federales han confiscado más de 50 dosis de droga con las características de la cocaína, 10 paquetes de marihuana, ocho armas de fuego, múltiples cargadores y equipos de comunicación.

La dependencia señaló que las inspecciones continuarán de manera permanente en todos los módulos del penal, con el objetivo de garantizar el control interno y evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Aseguró que durante las operaciones se respeta la integridad de los internos, quienes reciben un trato digno mientras el personal estatal y federal realiza la verificación de las celdas. Con información de El Universal