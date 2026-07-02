Cesan a 43 del Poder Judicial; trabajadores acusan acoso

La Dirección General de Recursos Humanos de OAJ emitió los oficios de terminación laboral para 39 mujeres y cuatro hombres, que surtieron efectos el martes pasado.

En la última semana de junio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a 43 trabajadores sociales adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del OAJ, lo que generó el rechazo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).

Según fuentes judiciales, el personal cesado estaba distribuido en las 31 delegaciones del IFDP en el país y desempeñaban funciones de asesoría jurídica, investigación socioeconómica, elaboración de dictámenes periciales en materia de trabajo social, realización de estudios sociales, identificación de condiciones de vulnerabilidad, acompañamiento institucional y canalización de usuarios hacia programas y servicios públicos.

Su labor se dirigía a mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, víctimas de violaciones a derechos humanos y personas en condición de pobreza, según fuentes consultadas.

Ante el despido realizado por autoridades del OAJ, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) hizo un llamado “enérgico” y “urgente” al órgano para detener el cese y hostigamiento contra trabajadores del IFDP y del propio OAJ.

La directiva nacional manifestó su rechazo y acusó abuso de poder y hostigamiento sicológico de autoridades contra el personal de diversas áreas que ocupan plazas en el IFDP y en el OAJ.

”Es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción en donde se vulnera la dignidad de los trabajadores. Si bien los afectados, mayoritariamente mujeres, pertenecen al personal de apoyo y administrativo, la Jufed como organización comprometida con la legalidad, la justicia y los derechos humanos no puede permanecer indiferente ante prácticas arbitrarias que atentan contra la base laboral que sostiene la operación de la judicatura”, indicó.

En un comunicado, afirmó que un entorno de trabajo en donde imperan el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice los principios de la Constitución.

”La función pública debe regirse bajo la ley, la racionalidad y el respeto a los procedimientos establecidos, jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento sicológico. La Jufed refrenda su absoluta solidaridad con los compañeros administrativos afectados. Reiteramos que la defensa de la justicia comienza desde casa, rechazamos todo acto de autoritarismo, el cual socave la integridad y los derechos de quienes con su labor diaria sirven a México”, consideró.