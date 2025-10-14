Chihuahua: Jóvenes dan alcohol a una perrita callejera; Universidad identifica a alumna (VIDEO)

México
/ 14 octubre 2025
    Chihuahua: Jóvenes dan alcohol a una perrita callejera; Universidad identifica a alumna (VIDEO)
    Jóvenes obligan a perrita callejera a tomar alcohol en Ciudad Madera, Chihuahua. FOTO: VANGUARDIA

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) identificó a la presunta agresora como parte de su comunidad estudiantil

En los recientes días, se viralizó un hecho que causó indignación entre los internautas alrededor de redes sociales, luego de que se difundieran videos de unos jóvenes, presuntamente en estado de ebriedad, que dieron de beber alcohol a una perrita callejera.

Al poco tiempo, se reveló que los hechos se registraron en Ciudad Madera, Chihuahua, cuando los jóvenes transitaban por las calles a bordo de un vehículo.

FILTRAN VIDEO DE JÓVENES OBLIGANDO A PERRITA A INGERIR ALCOHOL

Hasta el momento, se tiene conocimiento que las imágenes que circulan en plataformas digitales fueron inicialmente compartidas por los propios participantes en los hechos. Por la pronta indignación que se causó, el material pasó entre los usuarios.

En las grabaciones se observa cómo una joven mujer que iba de copiloto cargaba una perrita en sus piernas. Se percibe que la responsable agarra al animal por el cuello y la obliga a abrir el hocico. Posteriormente empieza a verter cerveza.

De acuerdo con los usuarios, se ve claramente cómo la perrita se encuentra en un estado de pánico ante lo que se considera maltrato animal, mientras las personas se carcajean.

El video dice: “Si se les perdió su perro no se preocupen, lo traigo en la peda”.

IDENTIFICAN A JOVEN QUE DA DE BEBER ALCOHOL A PERRITA

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) identificó a la presunta agresora como parte de su comunidad estudiantil a través de un comunicado, donde reprobó lo ocurrido.

“La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, indicó la institución.

$!Chihuahua: Jóvenes dan alcohol a una perrita callejera; Universidad identifica a alumna (VIDEO)

La universidad señaló que el caso “ya se encuentra siendo atendido” conforme a los procedimientos internos y que están verificando si las demás personas que aparecen en el video también pertenecen a la institución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Madera también condenó el hecho y alertó que podría constituir un delito. En un comunicado, la presidencia municipal aseguró que colabora con las autoridades para sancionar a los responsables.

“Es nuestra responsabilidad proteger a los animales de la crueldad, asegurar su bienestar y sancionar a quienes cometan actos de maltrato”, señaló el gobierno local.

De forma extraoficial, se presume que dos jóvenes responsables fueron identificadas como Denisse González y Alejandra Castellanos.

Temas


Crueldad Animal
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Chihuahua

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

