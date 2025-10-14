$!Chihuahua: Jóvenes dan alcohol a una perrita callejera; Universidad identifica a alumna (VIDEO)

En los recientes días, se viralizó un hecho que causó indignación entre los internautas alrededor de redes sociales, luego de que se difundieran videos de unos jóvenes, presuntamente en estado de ebriedad, que dieron de beber alcohol a una perrita callejera.

Al poco tiempo, se reveló que los hechos se registraron en Ciudad Madera, Chihuahua, cuando los jóvenes transitaban por las calles a bordo de un vehículo.

FILTRAN VIDEO DE JÓVENES OBLIGANDO A PERRITA A INGERIR ALCOHOL

Hasta el momento, se tiene conocimiento que las imágenes que circulan en plataformas digitales fueron inicialmente compartidas por los propios participantes en los hechos. Por la pronta indignación que se causó, el material pasó entre los usuarios.

En las grabaciones se observa cómo una joven mujer que iba de copiloto cargaba una perrita en sus piernas. Se percibe que la responsable agarra al animal por el cuello y la obliga a abrir el hocico. Posteriormente empieza a verter cerveza.