Chihuahua: Jóvenes dan alcohol a una perrita callejera; Universidad identifica a alumna (VIDEO)
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) identificó a la presunta agresora como parte de su comunidad estudiantil
En los recientes días, se viralizó un hecho que causó indignación entre los internautas alrededor de redes sociales, luego de que se difundieran videos de unos jóvenes, presuntamente en estado de ebriedad, que dieron de beber alcohol a una perrita callejera.
Al poco tiempo, se reveló que los hechos se registraron en Ciudad Madera, Chihuahua, cuando los jóvenes transitaban por las calles a bordo de un vehículo.
FILTRAN VIDEO DE JÓVENES OBLIGANDO A PERRITA A INGERIR ALCOHOL
Hasta el momento, se tiene conocimiento que las imágenes que circulan en plataformas digitales fueron inicialmente compartidas por los propios participantes en los hechos. Por la pronta indignación que se causó, el material pasó entre los usuarios.
En las grabaciones se observa cómo una joven mujer que iba de copiloto cargaba una perrita en sus piernas. Se percibe que la responsable agarra al animal por el cuello y la obliga a abrir el hocico. Posteriormente empieza a verter cerveza.
De acuerdo con los usuarios, se ve claramente cómo la perrita se encuentra en un estado de pánico ante lo que se considera maltrato animal, mientras las personas se carcajean.
El video dice: “Si se les perdió su perro no se preocupen, lo traigo en la peda”.
IDENTIFICAN A JOVEN QUE DA DE BEBER ALCOHOL A PERRITA
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) identificó a la presunta agresora como parte de su comunidad estudiantil a través de un comunicado, donde reprobó lo ocurrido.
“La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, indicó la institución.
La universidad señaló que el caso “ya se encuentra siendo atendido” conforme a los procedimientos internos y que están verificando si las demás personas que aparecen en el video también pertenecen a la institución.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Madera también condenó el hecho y alertó que podría constituir un delito. En un comunicado, la presidencia municipal aseguró que colabora con las autoridades para sancionar a los responsables.
“Es nuestra responsabilidad proteger a los animales de la crueldad, asegurar su bienestar y sancionar a quienes cometan actos de maltrato”, señaló el gobierno local.
De forma extraoficial, se presume que dos jóvenes responsables fueron identificadas como Denisse González y Alejandra Castellanos.