Chihuahua: Revelan audio de mando policiaco solicitando apoyo ante emboscada del crimen

CHIHUAHUA, CHIH.- Un audio difundido en las últimas horas a través de grupos de WhatsApp encendió las alertas sobre la forma en que agentes de Chihuahua pidieron apoyo en medio de un fuerte enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado en el municipio de Ojinaga. En la grabación se escuchan varias voces de agentes, aparentemente pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Entre ellas destaca la de un mando que se identifica como el comandante Ricardo Realivázquez, quien hace referencia a un intercambio de disparos con un grupo de civiles armados.

Durante el audio, uno de los elementos solicita apoyo aéreo urgente, al tiempo que pide la intervención de un helicóptero para realizar disparos desde el aire y brindar cobertura a los agentes en tierra. Asimismo, advierte sobre el alto poder de fuego del grupo contrario, al señalar que presuntamente portan un arma calibre .50, conocida por su capacidad destructiva. “Con cuidado porque traen .50, pero necesito que desde arriba les empieces a tirar, compa; necesitamos sacar a los compañeros de ahí, pero necesitas tirar tú desde arriba para que reculen”, se escucha decir.

En otro momento de la grabación, se solicita refuerzo a todas las unidades disponibles, incluyendo a la Policía Ministerial, mientras de fondo se perciben sirenas. Posteriormente, el propio Realivázquez lanza un llamado general de auxilio.

“A todas las corporaciones, habla Realivázquez, mándenme apoyo a Ojinaga... tenemos compañeros de momento sin novedad, pero en enfrentamiento”, concluye el audio. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la veracidad del material ni ha emitido un reporte sobre los hechos referidos en la grabación.

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